صلينا خلف أعجمي لا يُتقن بعض حروف الفاتحة فما حكم صلاته وصلاتنا؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم صلاة الإمام الأعجمي الذي لا يتقن بعض حروف الفاتحة وصلاة من خلفه. اضافة اعلان





لا تصح الصلاة إذا غيّر اللحن المعنى



من لا يتقن الفاتحة لا يؤم الناس



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه في مثل هذه الحالات إذا كان اللحن في الفاتحة يغيّر المعنى فلا تصح الصلاة خلفه.وأضاف أنه إذا كان اللحن لا يغيّر المعنى فتصح الصلاة خلفه، ولكن ينبغي ألا يؤم، ويبحثون عن من يصلى بهم إمامًا وهو يتقن قراءة الفاتحة.وبين أن الذي لا يتقن قراءة الفاتحة لا ينبغي له أن يؤم الناس، حتى وإن كان اللحن لا يغيّر المعنى، لأن من يؤم الناس لابد أن يتقن قراءة الفاتحة بطريقة سليمة.وأكد أن اللحن في الفاتحة إذا غيّر المعنى، فقد أخل بركن من أركان الصلاة ولا صلاة له، لأن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة، مؤكدًا أنه في هذه الحال، لا تصح الصلاة خلفه.