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أخبار السعودية.. ترقيات في الوزارات وتوجيه عاجل من حساب المواطن ومكافآت لهؤلاء الطلاب

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

أمر ملكي عاجل بترقية قيادات في عدد من الوزارات
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.

ولي العهد يلتقي سلطان عُمان
 استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها سموه لسلطنة عُمان.

المملكة تُعرب عن تعازيها وتضامنها مع ليبيا وشعبها في ضحايا الفيضانات
أعربت وزارة الخارجية عن تعازي وتضامن المملكة العربية السعودية مع ليبيا وشعبها الشقيق، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة الليبية.

تنبيه عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك فورًا
دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدفعة 70 – شهر سبتمبر في حساباتهم البنكية، على الرغم من تلقيهم إشعارًا عبر التطبيق يفيد بإيداعها، إلى التوجه للبنك.

بـ 11 مليار ريال.. صندوق عقاري لتطوير منطقة الكدوة بمكة
وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري برأسمال بلغ ١١ مليار ريال، بهدف تطوير منطقة الكدوة الواقعة جنوب الحرم المكي.

تشييد أبراج سكنية في مكة المكرمة بقيمة 900 مليون ريال
أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة “مسار”، عن توقيع إتفاقية استحواذ مع شركة سكوب العالمية للتطوير العقاري.

تعليم مكة تعلق الدراسة المسائية الحضورية اليوم
قررت إدارة تعليم مكة المكرمة، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًاعلى سلامة الجميع، تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء 27 -2-1445هـ

صرف مكافآت للطلاب من ذوي الإعاقات الجسيمة والصحية
أقرت وزارة التعليم، صرف مكافآت للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات الجسيمة والصحية، وفق تصنيف الإعاقات والضوابط والشروط.

شراكة إستراتيجية.. "stc" تزود "روشن" بأفضل الحلول الرقمية في تقنيات الاتصالات
 وقعت مجموعة "روشن"، مذكرة تفاهم واتفاقية مع مجموعة stc لتوفير أفضل الحلول الرقمية في مجال البنية التحتية وتعزيز تطبيقات المدن الذكية في مشاريع روشن، وذلك على هامش فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض.

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