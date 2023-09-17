بشرى.. مؤشرات تؤكد انخفاض أسعار التأمين على السيارات

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أطلقت عدد من شركات التأمين حملة لترويج منتجاتها، من خلال تقديم العروض الخاصة على وثائق المركبات، في الوقت الذي كان متوسط بوليصة "ضد الغير" بين 700 - 1200 ريال. اضافة اعلان

وتلعب القيمة السوقية للمركبة دورًا أساسيًا في تحديد قيمة بوليصة الشامل، بحيث لا تقل عن 2 % - 3 % من القيمة الإجمالية للمركبة.





انخفاض بوليصة التأمين





50 % من المجتمع غير مؤمن لهم





تسريع إجراءات الاندماج





مخالفة المركبات غير المؤمنة



زيادة حجم الوثائق التأمينية





إسهام قطاع التأمين في الاقتصاد



وتنخفض قيمة بوليصة التأمين على المركبات إذا كان السجل نظيفاً من المطالبات، مما يساعد على خفض الحوادث على الطرق داخل وخارج النطاق العمراني، وفقًا لـ "الرياض".وتوقع المتحدث الرسمي لرابطة قطاع التأمين في المملكة عادل العيسى، قبل أيام انخفاض أسعار التأمين على المركبات خلال الفترة المقبلة، وتوفير مبادرات إيجابية من شركات التأمين.‏وقال العيسى: إن أسباب ارتفاع أسعار تأمين السيارات في الفترة الأخيرة مرتبط بعدة عوامل، من ضمنها أن 50% من المجتمع غير مؤمن لهم، مما يسهم في ارتفاع عمليات الاحتيال من قبل الأفراد على شركات التأمين.وأضاف أن أسعار التأمين لا تتأثر بجنس السائق، وأن هناك 35 عاملاً في تحديد سعر تأمين السيارات بينها الخبرة والسعر والنوع.وتوقع المتحدث الرسمي لرابطة قطاع التأمين في السعودية، أن يتم تسريع إجراءات الاندماج، والحث بقوة على تكوين أكبر في قطاع التأمين، بعد إطلاق هيئة التأمين السعودية.وتابع: السوق تعاني ونتائج شركات التأمين غير مستقرة، ومطلوب من الهيئة الجديدة التركيز في تنمية القطاع وخلق أسواق تأمينية جديدة، في ظل تركز السوق حاليًا على التأمين الصحي والمركبات.وأكد رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش، لـ"الرياض"، أن مخالفة المركبات غير المؤمنة إلكترونيًا اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل خطوة مهمة للغاية.مشيرًا إلى أن الغاية من رصد السيارات غير المؤمنة حماية السائقين من المخاطر جراء الافتقار إلى وثيقة تأمين على المركبات.ولفت اليعيش، إلى أن قيمة وثيقة التأمين على المركبات ليست مرتفعة، وأن تحويل مخاطر الحوادث على شركات التأمين عبر إصدار الوثائق يمثل حماية للسائقين من تلك الالتزامات المالية.وأكد التنفيذي في قطاع التأمين بندر السحيمي، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار "رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة" إلى زيادة حجم الوثائق المتعلقة بالتأمين.وأضاف أن هناك تحديات أخرى تتعلق بالسيارات غير المؤمنة، حيث وصلت نسبتها إلى 40% من المركبات على الطرق، هذا يعني أن هناك عددًا كبيرًا من السيارات تجول على الطرق دون تأمين.جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين، وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن إنشاء الهيئة خطوة هامة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي.وأضاف الجدعان، أن هيئة التأمين سترفع إسهام قطاع التأمين في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو.