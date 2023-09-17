الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

منظمة إغاثية: كارثة الفيضانات في ليبيا أشبه بالزلزال

صورة من المأساة في مدينة درنة
صورة من المأساة في مدينة درنة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وصف حمزة طاش دلن نائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، السبت، آثار كارثة الفيضانات في ليبيا بأنها أشبه بالزلزال.اضافة اعلان
وقال طاش دلن، إن "الوضع على الأرض سيئ جدًا، الدمار في المنازل أشبه بما يخلفه الزلزال".

كارثة الفيضانات أشبه بالزلزال

وعن المهام التي قامت بها طواقم "آفاد"، أوضح أنهم قسموا المناطق المنكوبة انطلاقًا من أولوياتهم بالعثور على ناجين أو محاصرين.
وبلغ عدد طاقم آفاد بحسب طاش دلن 168 شخصًا، قدموا بثلاث طائرات شحن من ضمنهم طواقم بحث تحت الماء وفوقه.
وأشار إلى أنهم كانوا من بين أول طواقم الإنقاذ، وأن الفرق القادمة من دول أخرى نسقت مع الفريق التركي لاحقًا من أجل توزع عملياتها.
كما لفت طاش دلن إلى قدوم سفن المساعدات الإنسانية التركية تباعا للشواطئ الليبية، والتي سيشرفون على توزيعها.
وقال: "نسأل الله ألا يذيق أحدًا هذه الكارثة، كان تأثيرها قويًا بفعل السيول وانهيار السدين، إنها أشبه بزلزال".

9 آلاف مفقود في "درنة"
ومن جهتها، كشفت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن أكثر من 9 آلاف شخص في مدينة درنة شرقي ليبيا لا يزالون في عداد المفقودين.
وقالت المنظمة، في بيان، إنها "أرسلت 29 طنًا من الإمدادات الطبية لتغطية احتياجات قرابة 250 ألف شخص في ليبيا".
وأضاف البيان أن "الإمدادات الصحية وصلت السبت إلى مدينة بنغازي الليبية".
وأكدت المنظمة أن "المساعدات الصحية جاءت كاستجابة طارئة ومكثفة للفيضانات غير المسبوقة التي وقعت بالمناطق الشرقية في ليبيا عقب العاصفة دانيال".
وتشمل الإمدادات الأدوية الأساسية ولوازم علاج الصدمات، وجراحات الطوارئ، والمعدات الطبية، إلى جانب أكياس جثث للتنقل الآمن والكريم للمتوفى ودفنه، حسب المصدر نفسه.
وذكر البيان أن "أكثر من 9 آلاف شخص في مدينة درنة الليبية لا يزالون في عداد المفقودين".

حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع

وتعمل فرق المنظمة مع وزارة الصحة الليبية للبحث عن المتوفين والمفقودين، وقد تم حتى السبت انتشال جثث 3958 شخصًا والتعرف على هوياتهم وإصدار شهادات الوفاة لهم، حسب البيان نفسه.
وأضاف البيان أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع مع انتشال فرق البحث والإنقاذ المزيد من جثث الضحايا".
وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفًا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.

اقرأ أيضا

تحطم طائرو بالبرازيل
5:19 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

مقتل 14 شخصًا في تحطم طائرة بالبرازيل

السعودية
1:14 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

فرحة وارتياح يمني بعد احتضان المملكة مباحثات السلام

المضبوطين
12:21 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

بعد ضبط أكبر مصنع للخمور.. الكويت تواصل توجيه ضربات لأوكار الدعارة

تحطم طائرة
10:44 م السبت، 16 سبتمبر 2023

مصرع طفلة إثر تحطم طائرة عسكرية إيطالية في تورينو (فيديو)

اقرأ أيضا

ليبيا تعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة عام

فيروس قاتل يغلق المدارس والأسواق في هذه الدولة

الصحة العالمية تكشف أحدث إحصائية للمفقودين في كارثة ليبيا

بالفيديو.. لحظة طرد سفير فرنسا من النيجر

"الانهيار حتمي".. تحذيرات غربية لـ زيلينسكي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

إعصار دانيال في ليبيا 8 10:01 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

فاجعة درنة.. 11300 قتيل و20 ألف مفقود (تقرير)

إعصار دانيال في ليبيا 7 6:41 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

قصة مفجعة.. "يا بوي سامحني" آخر كلام شاب ليبي قضى في الإعصار (تقرير)

صورة من المأساة في مدينة درنة 3:37 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

الفيضانات دمّرت ثلث مدينة درنة.. وأرقام غير مسبوقة لحصيلة القتلى (فيديو)

مدينة درنة هي الأكثر تضررًا من الإعصار دانيال 6:26 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

لماذا "درنة" الليبية الخاسر الأكبر في إعصار "دانيال"؟ (تقرير)

اقرأ أيضا

اللقاء
2:19 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الكويت تحتج رسميًا لدى العراق.. ما الأمر؟

سيول ليبيا
1:49 م السبت، 16 سبتمبر 2023

آلاف الموتى ما زالوا تحت الأنقاض وفي البحر.. تحذيرات من كارثة أخرى في ليبيا

سيول درنة
9:05 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

بعد مرور 5 أيام.. العثور على عائلة ناجية بالقرب من مسجد الصحابة في درنة

زلزال
9:02 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

1000 هزة ارتدادية ضربت المغرب.. وهذا ما حدث لقمم جبال الأطلس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صورة من المأساة في مدينة درنة
5:40 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منظمة إغاثية: كارثة الفيضانات في ليبيا أشبه بالزلزال

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
4:44 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بالدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أردوغان
4:28 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول ورياح على 4 مناطق

مواقيت الصلاة
12:03 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

الأحد 2 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

حدائق العاصمة
8:44 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توجيه عاجل من أمين منطقة الرياض بشأن أسوار الحدائق

IMG-20230916-WA0009
8:41 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الصحة العالمية تكشف أحدث إحصائية للمفقودين في كارثة ليبيا