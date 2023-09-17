أبها تدخل القائمة.. ارتفاع أسعار إيجارات السكن للشهر الـ 18 على التوالي

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استمر مؤشر الإيجار المدفوع للسكن في الارتفاع للشهر الـ18، حيث سجل ارتفاعًا بلغ معدله السنوي 10.8%، بينما بلغ معدله الشهري 0.8%. اضافة اعلان

وجاءت جدة في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع في مؤشر الإيجار المدفوع للسكن بمعدل نمو سنوي بلغ 26.2% ، ثم الرياض في المرتبة الثانية بمعدل نمو سنوي وصل إلى 15.5%.





أبها في قائمة المدن المرتفعة





الرقم القياسي للإيجار المدفوع





تغيرات متوسطات الأسعار





المتوسط الشهري لسعر الأخشاب



وانضمت أخيرًا أبها إلى قائمة المدن الأعلى ارتفاعًا في مؤشر الإيجار المدفوع للسكن، بتسجيل المؤشر فيها ارتفاعًا سنويًا، وصلت نسبته إلى 13.3 في المئة، متأثرة بتزامن الفترة مع موسم الصيف والإجازات.أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية أغسطس الماضي، تراجع معدل التضخم إلى أدنى من 2.0 في المئة، مقارنة بمستواه خلال الشهر الأسبق البالغ 2.3 في المئة.وضمن أهم بنود التضخم، سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الـ18 بنسبة 10.8%، وسجل ارتفاعًا شهريًا، مقارنة بالشهر الأسبق بنسبة 0.8%وجاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعًا بمعدل سنوي وصل إلى 22.5%، تلاه في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 11.5%.وارتفعت تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.9 في المئة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.8%.وأظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية أغسطس الماضي، المتعلقة بتغيرات متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية، تسجيل أغلبها لانخفاضات سنوية.وسجل المتوسط الشهري لسعر الحديد انخفاضًا للشهر الـ13 بمعدل سنوي وصل إلى 17.7%، استقر على أثره بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 2,883 ريال للطن الواحد.ووصلت نسبة انخفاضه، مقارنة بذروته السعرية في إبريل من العام الماضي إلى 32.8%.وكان المتوسط الشهري لسعر الأخشاب قد انخفض للشهر السادس بمعدل سنوي بلغ 3.2%، واستقر على أثر ذلك الانخفاض عند مستوى 3,538 ريال للمتر المكعب الواحد.وجاء المتوسط الشهري لسعر الكيابل منخفضًا للشهر السادس بمعدل سنوي 2.4 %، استقر مع نهاية الشهر الماضي عند 48.7 ريال للمتر الطولي الواحد.وسجل المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة انخفاضًا للشهر الرابع بمعدل سنوي بلغ 3.2 %، استقر على أثره المتوسط الشهري لسعرها عند مستوى 200.14 ريال للمتر المكعب الواحد.