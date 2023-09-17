يبدأ اليوم ولمدة 5 أيام.. فتح باب التقديم على 120 وظيفة في النيابة العامة

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يبدأ اليوم الأحد 17 من سبتمبر التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها النيابة العامة، ويستمر لمدة 5 أيام، حتى 21 من الشهر الحالي. اضافة اعلان

وقد أعلنت النيابة العامة عن طرح (120) وظيفة إدارية من المرتبة (السادسة) حتى (السابعة) على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

وذلك عن طريق التعاقد من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) على النحو التالي:





المراتب





المسميات الوظيفية





مناطق التوظيف





الفئات المستهدفة في الإعلان





طريقة التقديم

