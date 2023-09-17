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لضمان سلامتك.. 6 نصائح لاستخدام الفتيس الأوتوماتيكي بشكل صحيح

الفتيس الأتوماتيكي
الفتيس الأتوماتيكي
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تعتبر السيارات الأوتوماتيكية أسهل بكثير وأبسط من السيارت ذا الفتيس العادي، ويعتبر ناقل الحركة الأتوماتيكي يوفر الراحة والسلامة وسلاسة الحركة أثناء القيادة.اضافة اعلان
بينما ناقل الحركة الفتيس العادي يتطلب التحكم اليدوي للتحكم في سرعة السيارة أثناء القيادة على الطريق.
وعلي الرغم من سهولته وتميزه، إلا أن الفتيس الأوتوماتيكي يتطلب بعض الإرشادات والنصائح للحفاظ على السيارة والسائق والركاب.
وفيما يلي نقدم بعض النصائح لاستخدام الفتيس الأوتوماتيكي بشكل صحيح:

1- الانتباه إلى وضع القيادة

يجب التأكد من وضع القيادة (Drive) في الفتيس الأوتوماتيكي، وتجنب وضعها في وضع الوقوف (Park) قبل تحريك السيارة.

2- استخدام الفرامل بشكل مناسب

يجب استخدام الفرامل بشكل مناسب عند التوقف، وعدم الاعتماد على الناقل الأوتوماتيكي لإيقاف السيارة تمامًا.

3- استخدام وضعية P في الانتظار لفترة طويلة

 يجب تجنب الضغط على الفرامل عند الوقوف أو الانتظار لفترة طويلة، حيث يؤدي ذلك إلى تسريع ارتداد السيارة عند القيام بالتحرك ووضع الفتيس على وضعية P.

4- التوقف قبل التغيير إلى الوضع العكسي

 يجب التوقف تمامًا قبل التحول إلى الوضع العكسي (Reverse) أو الوقوف (Park)، حيث يمكن أن يؤدي التحول إلى الوضع العكسي أو الوقوف بينما السيارة لا تزال في الحركة إلى تلف الناقل الأوتوماتيكي.

5- عدم تحميل السيارة بشكل زائد

يجب تجنب تحميل السيارة بشكل زائد، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الناقل الأوتوماتيكي.

6- الانتباه إلى الصيانة

 يجب الانتباه إلى الصيانة الدورية لناقل الحركة الأوتوماتيكي وتبديل زيت الناقل بانتظام من الشركة المصنعة، وفحص الحزام والخراطيم والمكونات الأخرى للتأكد من عدم وجود أي تلف.

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