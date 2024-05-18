مكة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية.. والصغرى في السودة 14

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن المملكة.



مكة المكرمة تسجل أعلى درجة:



الحرارة الصغرى:



توقعات الأرصاد:



وأشار المركز إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ14 درجات مئوية.وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 45، المدينة المنورة 40، الرياض وجدة والدمام وجازان 37 درجة مئوية.وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن عرعر وسكاكا والمجمعة 35، أبها 29، الباحة 27، السودة 23 درجة مئوية.وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 14، الباحة 18، أبها وتبوك 20، حائل 21، الرياض وجدة 26، ، مكة المكرمة 29، المدينة المنورة 30 درجة مئوية.وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.