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تأهيل 1700 متدرب.. مركز إرشاد الحافلات يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم حج 1445هـ

تفويج مئات الحافلات 0 الحج - الحجاج - اتوبيس - النقل - من المدينة المنورة إلى مكة
أرشيفية
أ أ
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أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج عن تأهيل وتدريب أكثر من "1700" متدرب ومتدربة، ضمن الأعمال والخطط التشغيلية لموسم حج 1445 هـ.

التدريب على المسار الإلكتروني:اضافة اعلان

 وأوضح مدير عام المركز عبدالله سندي، أن المركز قدم من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية العديد من البرامج، تضمنت حقيبة ترحاب المعتمدة من وزارة الحج والعمرة، والتعريف بمنصة أرشدني والتدريب على الاستخدام الأمثل للخرائط في ايصال الحافلات.
إضافة إلى التدريب على المسار الإلكتروني التابع لأنظمة وزارة الحج والعمرة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للحجيج، مشيراً إلى أن المركز يعمل بمنظومة ذكية متطورة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
 وبين، أن المركز اطلق اعماله استعداداً لموسم حج هذا العام 1445هـ منذ وقت مبكر حيث تم استقبال أكثر من "600" حافلة تقُلْ أكثر من "22600" حاج، تم استقبالهم عبر مركز استقبال الحجاج طريق المدينة مكة بالنوارية وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لهم ومرافقة المرشدين، ليتم إرشادهم إلى مساكنهم.

تجويد الأعمال الميدانية:

وأكد "سندي" أن المركز يواصل تجويد أعماله الميدانية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لموسم حج 1445هـ، تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج، وبمشاركة ودعم من النقابة العامة للسيارات، وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة.

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