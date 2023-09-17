توضيح مهم.. هل يجوز للبنك تجميد دعم حساب المواطن لمن عليه إيقاف خدمات؟

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أكد حساب المواطن، أنه لا يجوز للبنك تجميد الدعم في حال إيقاف الخدمات للمستفيد.

وقال عبر خدمة المستفيدين في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الصدد: "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن". اضافة اعلان

وأضاف: "ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦⁩(اضغط هنا).



لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦ https://t.co/uCnCq90VIb ⁩، نسعد بخدمتك September 16, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

