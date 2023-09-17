الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول ورياح على 4 مناطق

أردوغان
أمطار وسيول ورياح نشطة على 4 مناطق بالمملكة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول ورياح نشطة على 4 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

رياح متربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران والشرقية

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

اقرأ أيضا

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
4:44 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بالدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الملتقى المهني الحادي عشر
2:51 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

يستهدف الخريجين من مختلف التخصصات.. نائب أمير مكة يرعى الملتقى المهني اليوم

جامعة الملك سعود
1:52 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

جامعات المملكة تفتح أبوابها للطلاب الدوليين في مختلف التخصصات

مواقيت الصلاة
12:03 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

الأحد 2 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اقرأ أيضا

متحدث الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في الخريف على هذه المناطق

وزير لبناني سابق ينشر وثيقة "خطيرة" عن انفجار مرفأ بيروت

مهرجان العلا للتمور يسجل رقما قياسيا في أسبوعه الثاني

توجيه عاجل من أمين منطقة الرياض بشأن أسوار الحدائق

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة وسيول 5:46 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات " الأرصاد": أمطار رعدية وسيول على مكة و3 مناطق

أمطار المملكة 14 6:21 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح وبرد على مكة و3 مناطق

أمطار وسيول 4:27 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": طقس مستقر وأمطار وسيول في مكة والمدينة و3 مناطق

أمطار وسيول في معظم مناطق المملكة 10:14 ص الجمعة، 25 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح على مكة وجازان و4 مناطق

اقرأ أيضا

ffd9f8db-5933-4246-97d3-ec2e732b5929
8:07 م السبت، 16 سبتمبر 2023

"حوطة بني تميم العام" يشخص ويعالج حالة مرضية نادرة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
6:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف مستحقات عامل ترك وظيفته

قنوات عين قناة عين
6:37 م السبت، 16 سبتمبر 2023

التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس لكافة المراحل الدراسية

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
6:11 م السبت، 16 سبتمبر 2023

وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة مجموعة الدول "الـ77+الصين"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صورة من المأساة في مدينة درنة
5:40 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منظمة إغاثية: كارثة الفيضانات في ليبيا أشبه بالزلزال

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
4:44 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بالدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أردوغان
4:28 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول ورياح على 4 مناطق

مواقيت الصلاة
12:03 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

الأحد 2 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

حدائق العاصمة
8:44 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توجيه عاجل من أمين منطقة الرياض بشأن أسوار الحدائق

IMG-20230916-WA0009
8:41 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الصحة العالمية تكشف أحدث إحصائية للمفقودين في كارثة ليبيا