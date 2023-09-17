التقديم اليوم.. فتح باب التوظيف في برنامج المدن الطبية لوزارة الداخلية

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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في "برنامج المدن الطبية" بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن فتح باب التوظيف والابتعاث للرجال والنساء. اضافة اعلان

وأوضحت أن التوظيف متاح بالمجالات "الإدارية والصحية والطبية" في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:



المجالات الوظيفية

1 - وظائف إدارية

2 - وظائف صحية

3 - وظائف طبية

4 - فرص ابتعاث وإيفاد.



الشروط

وبينت الوزارة انه يشترط فيمن يرغب في التقديم على وظائف برنامج المدن الطبية:

- أن يكون من أبناء المملكة.

- توافر شروط كل وظيفة من حيث المؤهل الدراسي وباقي الشروط المطلوبة.



طريقة التقديم

وفيما يلي خطوات التسجيل في البرنامج:

1 - يجب الدخول على رابط نظام استقبال طلبات الابتعاث والإيفاد والتوظيف للمدن الطبية بوزارة الداخلية digitalhealth.sfh.med.sa.

2 - الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد والنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

3 - إدخال رقم الهوية الوطنية ثم النقر على تسجيل الدخول.

4 - اختيار الوظيفة التي تناسبك من حيث الشروط المطلوبة.

5 - إدخال البيانات المطلوبة بكل دقة ورفع المستندات اللازمة والضغط على تقديم الطلب.



موعد التقديم

ويبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/3/2هـ عن طريق الرابط التالي: (اضغط هنا)، ويستمر التقديم حتى الخميس 1445/3/13هـ.

