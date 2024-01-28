الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"القصيم الطبي": طريقة وخطوات إسعاف المصاب بنوبات الصرع

الصرع3
كيف تساعد مريضًا بنوبة صرع؟
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضح مجمع القصيم الطبي، كيفية إسعاف مصاب بنوبة الصرع، وشرح كيفية التعامل مع المريض والمحافظة عليه حتى تنتهى النوبة التي تستغرق بضع دقائق.اضافة اعلان


الإسعافات الأولية لتشنجات نوبات الصرع

في هذا النوع من النوبات قد يصرخ المصاب، أو يسقط، أو يهتز، ويصبح غير مدرك لما يحدث حوله، فيجب مساعدته بالتالي:
1ـ تمديد المصاب على الأرض.
2ـ وضع المصاب بلطف على جانب واحد لمساعدته على التنفس.
3ـ تأمين المنطقة المحيطة به، والتأكد من عدم وجود ما يؤذيه حوله.
4ـ وضع شيء ناعم تحت رأس المصاب (مثل: السترة).
5ـ إزالة النظارات من وجهه، أو فك أزرار القميص أو ربطة العنق.
6ـ الاتصال بالطوارئ إذا استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق.

أمور يجب تجنبها مع نوبة الصرع

ـ محاولة إيقاف حركات المصاب أثناء النوبة.
ـ وضع أي جسم في فم المصاب؛ حيث يمكن لذلك أن يجرح الفك أو الأسنان.
ـ محاولة عمل الإنعاش القلبي الرئوي، لأنه عادة ما سيبدأ المصاب بالتنفس بمفرده بعد النوبة.
ـ تقديم الطعام أو الماء حتى التأكد من تمام الإفاقة.

الإسعافات الأولية لأي نوع من النوبات

1ـ البقاء مع المصاب حتى انتهاء النوبة.
2ـ بعد انتهاء النوبة ساعِد المصاب على الجلوس في مكان آمن.
3ـ بمجرد أن يكون المصاب قادرًا على التواصل أخبره بما حدث بطريقة بسيطة.


متى يحتاج الشخص إلى عناية طبية طارئة؟

1ـ حدوث التشنجات لأول مرة.
2ـ حدوث صعوبة في التنفس أو الاستيقاظ بعد النوبة للمصاب.
3ـ استمرار النوبة أكثر من 5 دقائق عند حدوث نوبة أخرى للمصاب بعد فترة وجيزة من النوبة الأولى.
4ـ حدوث إصابة للمصاب أثناء النوبة.
5ـ حدوث النوبة للشخص وهو بداخل الماء.
6ـ إذا كان المصاب يعاني من حالة صحية (مثل: السكري، أو أمراض القلب، أو الحمل).

اقرأ أيضا

استشاري: 5 أشياء تقيك من جلطة القلب

برودة الجو تفقدك فيتامين "د" .. أعراضه نقصه والأسباب وطرق الوقاية

أهم أسباب تضخم الطحال.. ما علاقة الإصابة بالملاريا؟

"الخصيري" يكشف مفاجأة بشأن منتجات التخسيس وإنقاص الوزن

لماذا يتأخر الرجال في مواجهة مشاكل أمراض القلب؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

العمل بلا مقابل مجز يعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب
9:05 م الجمعة، 26 يناير 2024

تحذير من مخاطر العمل المتواصل وفي الإجازة: هذا ما يفعله بصحتك (فيديو)

امراض القلب
8:56 م الجمعة، 26 يناير 2024

ارتفاع الوفيات بأمراض القلب بعد تفشي جائحة "كوفيد-19"

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
8:53 م الجمعة، 26 يناير 2024

أخطرها التدخين.. "سعود الطبية" تكشف عن أسباب أمراض القلب الوعائية

اشارات الدماغ
7:52 م الجمعة، 26 يناير 2024

أول اختبار دم في العالم يكشف عن أورام المخ والسرطانات الأشد فتكًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أسعار العملات الريال
10:04 ص الأحد، 28 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 28 يناير.. الإسترليني يسجل 4.77 ريال

الضمان الاجتماعي المطور
10:03 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. شروط ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

images
9:05 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة من رياح شديدة مثيرة للأتربة حتى 10 مساءً

الهيئة-العامة-للإحصاء4
9:04 ص الأحد، 28 يناير 2024

رابط وخطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء

الصرع3
8:44 ص الأحد، 28 يناير 2024

"القصيم الطبي": طريقة وخطوات إسعاف المصاب بنوبات الصرع

الراتب - ريال 0 عملة
8:24 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن رواتب القطاع الحكومي عبر منصة اعتماد