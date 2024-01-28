"القصيم الطبي": طريقة وخطوات إسعاف المصاب بنوبات الصرع

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أوضح مجمع القصيم الطبي، كيفية إسعاف مصاب بنوبة الصرع، وشرح كيفية التعامل مع المريض والمحافظة عليه حتى تنتهى النوبة التي تستغرق بضع دقائق. اضافة اعلان







الإسعافات الأولية لتشنجات نوبات الصرع





صباحكم صحة

كيف تسعف المصاب بنوبات الصرع ؟ صباحكم صحةكيف تسعف المصاب بنوبات الصرع ؟ pic.twitter.com/jpUaOAaMaM January 28, 2024

أمور يجب تجنبها مع نوبة الصرع



الإسعافات الأولية لأي نوع من النوبات



متى يحتاج الشخص إلى عناية طبية طارئة؟



في هذا النوع من النوبات قد يصرخ المصاب، أو يسقط، أو يهتز، ويصبح غير مدرك لما يحدث حوله، فيجب مساعدته بالتالي:1ـ تمديد المصاب على الأرض.2ـ وضع المصاب بلطف على جانب واحد لمساعدته على التنفس.3ـ تأمين المنطقة المحيطة به، والتأكد من عدم وجود ما يؤذيه حوله.4ـ وضع شيء ناعم تحت رأس المصاب (مثل: السترة).5ـ إزالة النظارات من وجهه، أو فك أزرار القميص أو ربطة العنق.6ـ الاتصال بالطوارئ إذا استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق.ـ محاولة إيقاف حركات المصاب أثناء النوبة.ـ وضع أي جسم في فم المصاب؛ حيث يمكن لذلك أن يجرح الفك أو الأسنان.ـ محاولة عمل الإنعاش القلبي الرئوي، لأنه عادة ما سيبدأ المصاب بالتنفس بمفرده بعد النوبة.ـ تقديم الطعام أو الماء حتى التأكد من تمام الإفاقة.1ـ البقاء مع المصاب حتى انتهاء النوبة.2ـ بعد انتهاء النوبة ساعِد المصاب على الجلوس في مكان آمن.3ـ بمجرد أن يكون المصاب قادرًا على التواصل أخبره بما حدث بطريقة بسيطة.1ـ حدوث التشنجات لأول مرة.2ـ حدوث صعوبة في التنفس أو الاستيقاظ بعد النوبة للمصاب.3ـ استمرار النوبة أكثر من 5 دقائق عند حدوث نوبة أخرى للمصاب بعد فترة وجيزة من النوبة الأولى.4ـ حدوث إصابة للمصاب أثناء النوبة.5ـ حدوث النوبة للشخص وهو بداخل الماء.6ـ إذا كان المصاب يعاني من حالة صحية (مثل: السكري، أو أمراض القلب، أو الحمل).