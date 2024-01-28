احصل على وظيفة أحلامك في 2024 عبر 4 خطوات

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إذا كنت تتطلع للحصول على وظيفة جيدة في عام 2024، فهناك أربعة أشياء يمكنك القيام بها للارتقاء بمستواك - على المستوى المهني، على الأقل. اضافة اعلان

وكشفت شارلوت ديفيز، الخبيرة المهنية في موقع "لينكد إن" للتوظيف، لصحيفة "ديلي ميل" عن نصائحها من أجل التطور والمضي قدمًا في الحياة المهنية، بدءًا من التواصل وحتى التحدث أمام الجمهور.

وبعد إجراء "محادثة حول التخطيط الوظيفي مع رئيسك في العمل" للتعبير عن اهتمامك بالمزيد من الفرص ووضع خريطة طريق لتحقيق النجاح، توصي ديفيز بأربع خطوات حاسمة لتعزيز حياتك المهنية.





التحدث أمام الجمهور



تجنب الرضا الوظيفي



التفاعل والحضور



تعلم مهارات جديدة



وفقًا لديفيز، يعد التحدث علنًا أمام مجموعات كبيرة أحد أصعب المهام.وقالت: "على وجه الخصوص، يعتبر الموظفون المقابلات هي الجزء الأصعب من البحث عن وظيفة، والقدرة على تقديم نفسك بثقة سيساعدك على تحقيق النجاح".ومع ذلك، يعد التحدث أمام الجمهور جزءًا لا يتجزأ من كونك قائدًا، ويمكن إتقانه من خلال الإعداد والممارسة (فبعد كل شيء، فهو يؤدي إلى الكمال).ونصحت قائلة: "تطوع للحصول على أكبر عدد ممكن من الفرص واستثمر الوقت في مراجعة ملاحظاتك، أو قم بتصوير نفسك بالفيديو أو اطلب من صديق أو زميل أن ينتقد أداءك".أوصت ديفيز بتجنب الرضا الوظيفي.وقالت: "خطط للمستقبل، وفكر في أهدافك طويلة المدى، ولماذا تريد تحقيقها وكيف ستصل إليها"، مشددة على أنه من الضروري تدوينها، إلى جانب أي فرص للتطوير.وأضافت: "بدون رؤية طويلة المدى، قد تجد نفسك شديد التركيز على المهام اليومية بحيث تفقد رؤية ما تعمل من أجله".وأوصت بتولي مشاريع ومسؤوليات جديدة في العمل، والتي يمكن أن "تظهر مهارات القيادة أو الإدارة".وقالت: "يمكنك التحكم في اتجاه حياتك المهنية من خلال الاستفادة من فرص التعلم وتحدي نفسك".تنصح ديفيز بحضور أي شيء وكل شيء والتأكد من التفاعل مع منشورات شبكتك عبر الإنترنت.والأفضل من ذلك، إذا كنت مهتمًا بوظيفة معينة، تواصل مع أحد الأشخاص في شبكتك في الشركة والذي قد يكون قادرًا على تقديمك.قالت ديفيز: "كل اتصال تقوم به لديه القدرة على التأثير على حياتك المهنية بشكل إيجابي، سواء كان ذلك توصية وظيفية أو مقدمة أو نصيحة مهنية، لذلك من المهم بناء علاقاتك المهنية وتعزيزها".وفقًا لديفيز، يهتم أصحاب العمل بمجموعة المهارات المتنوعة أكثر من اهتمامهم بالشهادة الجامعية. ونصيحتها هي الاستثمار في المهارات وصقلها، وتعلم مهارات جديدة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي.ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي يجب تجنبه بأي ثمن هو "ثقافة الزحام". وقالت إنه بينما يؤكد الموظفون على أهمية التوازن بين العمل والحياة، يجد الناس صعوبة في تحقيقه.وأضافت: "هذا يرجع جزئيًا إلى" ثقافة الزحام، في كثير من الأحيان، يمجد ساعات العمل الطويلة والتفاني المتواصل في العمل، مع القليل من الاهتمام بحياتك الشخصية".وتابعت: "حتى لو كنت شخصًا ذا توجهات مهنية، فمن المفيد أن تعرف متى تحدد أولويات العمل، ومتى تتراجع وتسترخي قليلاً".