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سجن وغرامة.. تعرف على عقوبة جمع الأموال مجهولة المصدر

النيابة 1
النيابة العامة
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وصف قانونيون، عملية جمع أموال مجهولة المصدر بأنها جريمة غسل أموال، وشددوا على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية.اضافة اعلان

جمع الأموال مجهولة المصدر جريمة غسل أموال

وأوضحوا أن نيابة الجرائم الاقتصادية تتصدى لمثل هذه الجرائم لحماية اقتصاد الوطن، وأن النظام يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، ومصادرة الأموال.
وحذر المحامي حكم الحكمي، من التورط في جمع أو تهريب الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وفقًا لـ "عكاظ".

العدالة تحمي التعاملات المالية وتُجرم الإضرار بها

وقال: العدالة تحمي التعاملات المالية الاقتصادية وحظرت وجرمت كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك جمع الأموال مجهولة المصدر ونقلها للخارج.
ورجح بأن تكون هذه الجريمة مركبة ومتداخلة ما بين غسل أموال وتستر ومخالفة الأنظمة ذات العلاقة.
ووصف غسل الأموال بأنها جريمة اقتصادية تضرُّ باقتصاد الوطن، وتنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية، نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.

الأموال المكتسبة خلافًا للشرع والنظام

وقال المحامي صالح مسفر الغامدي، إن غسل الأموال فعل يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
وأضاف، يقصد بالأموال أنها الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة.

الوثائق والصكوك والمستندات.. تعد أموالاً

وتضمن الأموال أيضًا، الوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها.
وتشمل جميع أنواع الشيكات والحوالات الخارجية المشبوهة والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.

عقوبات مشددة ومصادرة الأموال المجهولة

ولفت إلى أن المحاكم تصدر عقوبات مشددة في هذا الإطار بالسجن والغرامة للمدانين ومصادرة الأموال المتحصل عليها نتيجة جريمة غسل الأموال.

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