الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

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ماذا تفعل إذا كانت نتيجة فحص ما قبل الزواج إيجابية؟

وزارة الصحة1
وزارة الصحة
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أكدت وزارة الصحة، على أن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر، ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة أخرى .اضافة اعلان

مدة صلاحية شهادة الزواج الصحي

جاء ذلك على صفحة "صحة_937" الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "هل يمكن إعادة فحص الزواج قبل انتهاء صلاحيته؟".

الفحص الطبي قبل الزواج

الفحص الطبي قبل الزواج، فحص يجريه المقبلون على الزواج؛ لمعرفة وجود الإصابة ببعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية.
ويهدف الفحص إلى إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر من الزواج أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

الفئة المستهدفة

تقدم خدمات الفحص الطبي قبل الزواج سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية لكافة المواطنين.
الأسر المصابة بأمراض الدم الوراثية.

الشروط المسبقة للحصول على الخدمة

لا يوجد شروط مسبقة للحصول على الخدمة، ويجب إحضار هويتك الوطنية، ورقم هوية وتاريخ ميلاد الطرف الآخر.                                  

كيفية الحصول على الخدمة

احجز موعدك عن طريق منصة (صحتي) أو الاتصال بالرقم (937).
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كيفية الحصول على نتيجة الفحص

إذا كان كلا الطرفين المقبلين على الزواج سليمًا، تصدر لهم شهادة توافق، وتصل إليهما رسالة نصية تحتوي على رقم الشهادة، ورابط الاستعلام عن شهادة فحص ما قبل الزواج.
إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما لديه نتيجة إيجابية، تصل إليهما رسالة نصية تعلمهما بأنه يجب أخذ موعد لدى عيادة المشورة، وبعد حضور الطرفين للمشورة واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لإصدار الشهادة، تصدر شهادة الفحص وتصلهما رسالة نصية على الجوال.

رسوم الخدمة

الخدمة مجانية لجميع السعوديين بالقطاع الحكومي وتقدم للمواطنين والمقيمين بمقابل مادي في المستشفيات الخاصة.

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