ماذا تفعل إذا كانت نتيجة فحص ما قبل الزواج إيجابية؟

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أكدت وزارة الصحة، على أن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر، ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة أخرى . اضافة اعلان





مدة صلاحية شهادة الزواج الصحي



الفحص الطبي قبل الزواج



الفئة المستهدفة



الشروط المسبقة للحصول على الخدمة



كيفية الحصول على الخدمة



كيفية الحصول على نتيجة الفحص



رسوم الخدمة



جاء ذلك على صفحة "صحة_937" الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "هل يمكن إعادة فحص الزواج قبل انتهاء صلاحيته؟".الفحص الطبي قبل الزواج، فحص يجريه المقبلون على الزواج؛ لمعرفة وجود الإصابة ببعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية.ويهدف الفحص إلى إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر من الزواج أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.تقدم خدمات الفحص الطبي قبل الزواج سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية لكافة المواطنين.الأسر المصابة بأمراض الدم الوراثية.لا يوجد شروط مسبقة للحصول على الخدمة، ويجب إحضار هويتك الوطنية، ورقم هوية وتاريخ ميلاد الطرف الآخر.احجز موعدك عن طريق منصة (صحتي) أو الاتصال بالرقم (937).حمل منصة (صحتي) واحجز موعدك الآنإذا كان كلا الطرفين المقبلين على الزواج سليمًا، تصدر لهم شهادة توافق، وتصل إليهما رسالة نصية تحتوي على رقم الشهادة، ورابط الاستعلام عن شهادة فحص ما قبل الزواج.إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما لديه نتيجة إيجابية، تصل إليهما رسالة نصية تعلمهما بأنه يجب أخذ موعد لدى عيادة المشورة، وبعد حضور الطرفين للمشورة واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لإصدار الشهادة، تصدر شهادة الفحص وتصلهما رسالة نصية على الجوال.الخدمة مجانية لجميع السعوديين بالقطاع الحكومي وتقدم للمواطنين والمقيمين بمقابل مادي في المستشفيات الخاصة.