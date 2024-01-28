عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة من رياح شديدة مثيرة للأتربة حتى 10 مساءً

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان







رياح قوية متوقعة على محافظات منطقة مكة



رياح وأتربة تستمر حتى العاشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على "جدة ورابغ والشعيبة والليث".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.