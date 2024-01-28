كيف تُفرّق بين السعال الديكي ونزلات البرد؟

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قد يبدو السعال البارد والسعال الديكي متشابهين في مراحلهما الأولية؛ فكلاهما يبدأ بانسداد أو سيلان في الأنف وسعال خفيف وعطس. اضافة اعلان

لكن بينما تتحسن أعراض البرد، فإن السعال الديكي يزداد سوءًا بمرور الوقت.





نوبات السعال الديكي



ما الذي يسبب السعال الديكي؟



ما أعراض السعال الديكي؟



اختلاف أعراض السعال الديكي



كيف يتم تشخيص وعلاج السعال الديكي؟



ممارسة النظافة الجيدة



لقاح السعال الديكي



اللقاحات تحمي النساء الحوامل والأطفال



ويعاني الأشخاص المصابون بالسعال الشديد من نوبات سعال تجعل التنفس صعبًا، وفقًا لموقع "سكريبس" الطبي.ويقول مارك شالوتا، طبيب طب الأسرة: "قد يكون من الصعب معرفة الفرق في البداية ولكن من الضروري الحصول على مساعدة طبية إذا كنت تعتقد أنه قد يكون شيئًا مثل السعال الديكي".ويُنصح في تلك الحالة باستشارة الطبيب لاكتشاف ما إذا كانت الأعراض تخص السعال الديكي أم نزلات البرد؟السعال الديكي هو عدوى تنفسية شديدة العدوى تنتشر بسهولة عن طريق السعال والعطس ويمكن أن تؤثر على أي شخص.وهو مرض خطير، خاصة بالنسبة للرضع والأطفال الصغار الذين لم يتلقوا جميع لقاحات السعال الديكي الموصى بها. ويمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي والنوبات وتلف الدماغ والموت.تبرز أعراض السعال الديكي بشكل أوضح عندما تتفاقم العلامات الخفيفة المبكرة التي يمكن الخلط بينها وبين نزلة برد بعد أسبوع إلى أسبوعين. وتشمل هذه الأعراض:تشنجات سعال غير منضبطة، مع سعال سريع يتبعه صوت ديكي عند الاستنشاقالقيء أثناء نوبات السعال أو بعدهاالإرهاق بعد نوبات السعاليمكن أن تختلف أعراض السعال الديكي حسب العمر.قد يعاني الأطفال من توقف التنفس، وهو أحد الأعراض المعروفة باسم انقطاع النفس. قد لا يسعل بعض الأطفال على الإطلاق ولكن قد يتحول لونهم إلى اللون الأزرق لأنهم لا يستطيعون التقاط أنفاسهم.قد يعاني الأطفال الأكبر سنًا من سيلان الأنف وحمى منخفضة فقط، ولكن بعد ذلك يصابون بسعال مستمر يمكن أن يستمر لعدة أسابيع أو أشهر ويؤدي إلى مضاعفات، مثل الإغماء وكسور الأضلاع بسبب السعال الشديد.وتكون العدوى أكثر اعتدالًا بشكل عام لدى المراهقين والبالغين الذين تلقوا لقاحات السعال الديكي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة. في معظم الحالات، لن يستمر السعال عدة أيام.يتم تشخيص السعال الديكي عن طريق الفحص البدني والفحوصات المخبرية والدم، فضلاً عن الأعراض.يتم علاج المرض عادة بالمضادات الحيوية. والراحة والحصول على الكثير من السوائل وأجهزة الترطيب للحفاظ على رطوبة الهواء سيساعد أيضًا في سرعة الشفاء.ولا يُنصح باستخدام علاجات السعال التي لا تستلزم وصفة طبية. قد يلزم إدخال الرضع والأطفال المصابين بالسعال الديكي الشديد إلى المستشفى لتلقي العلاج.وإذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك على اتصال بشخص تم تشخيص إصابته بالسعال الديكي، فيمكن إعطاء المضادات الحيوية للمساعدة في الوقاية من المرض.يعد الحفاظ على نظافة اليدين من أهم الطرق لتجنب الإصابة بالمرض ونشر الجراثيم للآخرين، من خلال غسل اليدين بشكل متكرر بالصابون والمياه الجارية النظيفة.تمثل لقاحات السعال الديكي حماية ضد المرض المعدي.يُعطى لقاح DTaP عن طريق الحقن في العضل. وتُعطى 5 جرعات حقن من اللقاح عادةً في عمر شهرين، و4 شهور، و6 شهور، و15 شهرًا، و18 شهرًا، و4 إلى 6 أعوام.توفر اللقاحات أيضًا الحماية ضد مرض الكزاز والدفتيريا.وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يجب أن تتلقى النساء الحوامل اللقاح في الثلث الثالث من الحمل.ويسمح ذلك بمرور مستويات عالية من الأجسام المضادة إلى الطفل قبل الولادة.وتساعد هذه الأجسام المضادة على حماية الطفل من السعال الديكي في الأشهر الأولى من الحياة، عندما يكون الرضع أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل السعال الديكي.