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"التعليم" توافق على الاختبار عن بعد لـ 5 حالات

وزارة التعليم1
وزارة التعليم
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أعلنت وزارة التعليم، عن حالات الطلبة والطالبات التي يحق لها تأدية الاختبارات عن بُعد في مدارس التعليم المختلفة.

حالات إجراء الاختبارات للطلاب عن بعداضافة اعلان

وأكدت الوزارة في تعميم للمدارس على أنه يجب تنفيذ الاختبارات حضوريًا إلا في 5 حالات فردية واردة في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات.

5 حالات يسمح فيها بإجراء الاختبارات عن بعد

1ـ الطالب الموقوف في السجن /‏‏‏ الإصلاحية وفق الإجراءات المنظمة لذلك,
2ـ الطالب المريض من ذوي الظروف الطارئة أو المزمنة التي تمنعه من الحضور شرط توفر ما يثبت ذلك من تقارير رسمية.
3ـ الطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية شرط توفر ما يثبت ذلك من التقارير الطبية الرسمية.
4ـ الدارسون المرابطون على الحد وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
5ـ المنومون في مراكز الأورام شرط توفر تقارير طبية تثبت الحالة.

التقارير والمستندات الرسمية شرط إجراء الاختبارات عن بعد

وأكدت الوزارة، على ضرورة توفر التقارير الطبية والمستندات الرسمية التي تثبت كل حالة من الحالات الخمس.
وأضافت أنه في حال صدر توجيه من صاحب الصلاحية بتحويل التعليم الحضوري إلى التعليم الإلكتروني، أثناء فترة تنفيذ الاختبار النهائي، فإنه يتم تأجيل الاختبار إلى موعد الاختبار البديل بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ.

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