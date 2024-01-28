عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن رواتب القطاع الحكومي عبر منصة اعتماد

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مع إيداع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي اليوم الأحد، مضافًا إليها العلاوة السنوية، يتساءل الكثيرون من الموظفين عن طريقة الاستعلام عن رواتبهم. اضافة اعلان





الاستعلام عن الراوتب



خطوات الاستعلام عن الراتب



شرط الاستعلام عن الراتب



رواتب شهر يناير 20204



توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة



تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالات



مواعيد صرف الرواتب لعام 2024



يناير

فبراير

مارس



أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس



سبتمبر



أكتوبر

نوفمبر



ديسمبر

