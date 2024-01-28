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عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن رواتب القطاع الحكومي عبر منصة اعتماد

الراتب - ريال 0 عملة
صرف الرواتب اليوم
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مع إيداع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي اليوم الأحد، مضافًا إليها العلاوة السنوية، يتساءل الكثيرون من الموظفين عن طريقة الاستعلام عن رواتبهم.اضافة اعلان

الاستعلام عن الراوتب

وأتاحت منصة "اعتماد"، خدمة الاستعلام عن الراوتب التي تُمكّن موظفي القطاع الحكومي من استعراض تفاصيل الدخل الخاصة بهم، والمستلمة من الجهات الحكومية بشكل مسيرات حقوق مالية: مسيرات الرواتب ومسيرات الحقوق المالية الأخرى.

خطوات الاستعلام عن الراتب

1- الدخول لمنصة اعتماد أفراد (من هنا).
2- اختيار خدمة "الحقوق المالية".
3- يقوم النظام بعرض آخر بيان دخل مستلم من الجهة (مسير رواتب).
4- يمكن للمستخدم استخدام البحث المتقدم في الخدمة لاسترجاع بيان الدخل حسب معايير مخصصة.

شرط الاستعلام عن الراتب

أن يكون المستخدم موظفًا حكوميًا وقد استلم مسير حقوق مالية من خلال نظام صرف.

رواتب شهر يناير 20204

وسيتم اليوم إيداع رواتب شهر يناير 20204 للموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم، مضافًا إليه العلاوة السنوية.
يأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا لصرف الرواتب التي حددتها وزارة المالية، والتي بموجبها سيتم صرف راتب شهر يناير يوم الأحد 28 يناير 2024.

توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة

نشرت الوزارة جدولاً يتضمن مواعيد صرف الرواتب على مدار شهور العام. على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالات

وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024


وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:

يناير


الأحد          28/01/2024

فبراير


الثلاثاء       27/02/2024

مارس

الأربعاء      27/03/2024

أبريل


الأحد          28/04/2024

مايو


الإثنين         27/05/2024

يونيو


الخميس  27/06/2024

يوليو 


الأحد       28/07/2024

أغسطس

الثلاثاء  27/08/2024

سبتمبر

الخميس    26/09/2024

أكتوبر


الأحد    27/10/2024

نوفمبر

الأربعاء    27/11/2024

ديسمبر

الخميس     26/12/2024

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