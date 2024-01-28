عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن رواتب القطاع الحكومي عبر منصة اعتماد

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مع إيداع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي اليوم الأحد، مضافًا إليها العلاوة السنوية، يتساءل الكثيرون من الموظفين عن طريقة الاستعلام عن رواتبهم.
الاستعلام عن الراوتبوأتاحت منصة "اعتماد"، خدمة الاستعلام عن الراوتب التي تُمكّن موظفي القطاع الحكومي من استعراض تفاصيل الدخل الخاصة بهم، والمستلمة من الجهات الحكومية بشكل مسيرات حقوق مالية: مسيرات الرواتب ومسيرات الحقوق المالية الأخرى.
خطوات الاستعلام عن الراتب1- الدخول لمنصة اعتماد أفراد (من هنا).
2- اختيار خدمة "الحقوق المالية".
3- يقوم النظام بعرض آخر بيان دخل مستلم من الجهة (مسير رواتب).
4- يمكن للمستخدم استخدام البحث المتقدم في الخدمة لاسترجاع بيان الدخل حسب معايير مخصصة.
شرط الاستعلام عن الراتبأن يكون المستخدم موظفًا حكوميًا وقد استلم مسير حقوق مالية من خلال نظام صرف.
رواتب شهر يناير 20204وسيتم اليوم إيداع رواتب شهر يناير 20204 للموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم، مضافًا إليه العلاوة السنوية.
يأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا لصرف الرواتب التي حددتها وزارة المالية، والتي بموجبها سيتم صرف راتب شهر يناير يوم الأحد 28 يناير 2024.
توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولةنشرت الوزارة جدولاً يتضمن مواعيد صرف الرواتب على مدار شهور العام. على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالاتوتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:
يناير
الأحد 28/01/2024
فبراير
الثلاثاء 27/02/2024
مارسالأربعاء 27/03/2024
أبريل
الأحد 28/04/2024
مايو
الإثنين 27/05/2024
يونيو
الخميس 27/06/2024
يوليو
الأحد 28/07/2024
أغسطسالثلاثاء 27/08/2024
سبتمبرالخميس 26/09/2024
أكتوبر
الأحد 27/10/2024