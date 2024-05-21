عاجل.. كم يتبقى على صرف راتب شهر مايو للموظفين الحكوميين؟

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يترقب الموظغون بالقطاع العام والحكومي، موعد صرف راتب شهر مايو الجاري، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

ويصادف عيد الأضحى المبارك لهذا العام، 16 من يونيو 2024م،

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.

ويتأرجح موعد صرف الرواتب ما بين يومي 27 و28 من كل شهر ميلادي.



توحيد مواعيد صرف الرواتب



موعد إيداع راتب مايو



وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الصادرة في يناير 2018، تم توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.وإذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مايو الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الاثنين 27/05/2024، الموافق 19/11/1445هـ.