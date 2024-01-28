بعد أمريكا .. 5 دول غربية تقرر وقف دعم "الأونروا"

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انضمت المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة وأستراليا في وقف تمويل وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة العاملة في غزة، بعد اتهام دولة الاحتلال لبعض موظفيها بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر الماضي. اضافة اعلان



ومن بين الدول التي أعلنت وقف تمويل "الأنروا" بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا وفنلندا .





"الأونروا" تفصل عدد من موظفيها بعد مزاعم عن تورطهم في هجوم حماس:



وفصلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عددا من موظفيها، بعدما اتهمتهم دولة الاحتلال بالتورط في هجوم حماس.ودفع هذا الكشف وزارة الخارجية الأمريكية إلى الإعلان بعد فترة وجيزة، أنها "أوقفت التمويل الإضافي مؤقتا" للوكالة.وحذت كندا وإيطاليا حذو الولايات المتحدة، حيث أعلنتا أنهما أوقفتا الدعم المالي لوكالة (الأونروا). وتأتي إعلانات تلك الدول في أعقاب مزاعم بأن 12 من موظفي الأونروا متورطون بهجمات 7 أكتوبر الماضي.ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن إيطاليا علقت أيضا تمويلها للأونروا.وكانت أستراليا أعلنت في وقت سابق، تعليق صرف التمويل الأخير "مؤقتا" لوكالة (الأونروا) في أعقاب المزاعم.