السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

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عاجل.. من السبت للأربعاء.. الدفاع المدني يحذر من هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق

الدفاع المدني
الدفاع المدني
أ أ
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

وأكدت على الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

وأوصت بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ السبت حتى يوم الأربعاء المقبل.اضافة اعلان


أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ورنية والخرمة والمويه.


حالة مطرية متوقعة على الرياض وهذه المناطق 

ومن المتوقع أن تتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والغاط وشقراء والزلفي وثادق ومرات ووادي الدواسر.


 وأشارت إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان والمدينة المنورة وحائل والقصيم.

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