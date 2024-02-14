مدير "الصحة العالمية": المرض X قد ينتشر قريبًا.. وسندفع الثمن باهظًا

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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن العالم ليس مستعدًا لمواجهة جائحة جديدة قد تكون أسوأ بكثير من كوفيد -19.





المرض X



ما بعد الوباء العالمي التالي؟



و"المرض X"، هو تهديد افتراضي غير معروف، يسعى العلماء لدراسة التدابير المضادة له، بما فيها اللقاحات والاختبارات، لنشرها في حال تفشيه في المستقبل.وقال جيبريسوس في القمة العالمية للحكومات بدبي، إن "المرض X" قد ينتشر قريبًا عبر الأرض، لأن الناس لم يتعلموا دروسًا حاسمة من الأوبئة الماضية، وإن الحضارة "ستدفع ثمنًا باهظًا".وأكد أن البشرية "غير مستعدة" لمواجهة الوباء القادم، "لأننا لم نتعلم الدروس الصحيحة من الآثار الوحشية لكوفيد".وتابع جيبريسوس: "في ظل الوضع الراهن، لا يزال العالم غير مستعد لمواجهة الوباء التالي X. إذا حدث ذلك غدًا، فسنواجه العديد من المشكلات نفسها التي واجهناها مع كوفيد-19"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن "الدروس المؤلمة التي تعلمناها معرضة لخطر النسيان مع تحول الاهتمام إلى الأزمات الأخرى العديدة التي تواجه عالمنا. ولكن إذا فشلنا في تعلم هذه الدروس، فسوف ندفع ثمنًا باهظًا في المرة القادمة".السؤال المؤرق حول ما بعد الوباء العالمي التالي أجاب عنه جيبريسوس بقوله: "التاريخ يعلمنا أن الوباء التالي هو مسألة متى لا يحدث ذلك".وأضاف أن "المرض X الجديد "قد يكون ناجمًا عن فيروس الأنفلونزا، أو فيروس تاجي جديد، أو قد يكون ناجمًا عن مسبب مرض جديد لا نعرف عنه حتى الآن".وقال جيبريسوس: "كان كوفيد-19 هو المرض X - وهو عامل ممرض جديد يسبب مرضًا جديدًا. ولكن سيكون هناك مرض X آخر، أو مرض Y أو مرض Z".وتعمل منظمة الصحة العالمية على استكشاف المرض الغامض الذي يمكن أن يثير الوباء التالي، وحذرت من أنه يمكن أن يقتل 20 ضعف عدد الأشخاص الذين قتلهم وباء كوفيد.ويعد كوفيد أحد أكثر الأمراض فتكًا في العالم. وتشير التقديرات إلى وفاة ما يقرب من سبعة ملايين شخص منذ تفشي المرض حتى 13 فبراير 2024، وفقًا لموقع Worldometers.