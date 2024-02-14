"سجد لله شكرا" بعد إنقاذه من الموت غرقا وسط سيول عارمة بدولة خليجية

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" إنقاذ مجموعة من الأشخاص جرفتهم السيول في سلطنة عمان.



إنقاذ أشخاص من الغرق في سلطنة عمان:

وبحسب ما نشرته صحيفة "المرصد" العُمانية، فقد تم إنقاذ مجموعة من الأشخاص احتجزوا وسط الوادي وتعرضوا للموت غرقا.وأظهر الفيديو المتداول حصار عدد من الأشخاص وسط مياه السيول في أحد الوديان ولم يستطيعوا التحرك بمركبتهم التي غمرتها المياه.كما يظهر مقطع الفيديو في آخر المشهد قيام أحد الأشخاص الناجين بالسجود شكراً لله عقب إنقاذ أرواحهم.أيضا ظهرت شاحنة والتي قامت بإنقاذهم باجتياز مياه السيل ووصولها إلى الأشخاص العالقين الذين قفزوا فيها سريعا وخرجت بهم إلى البر.وتتعرض ولايات في سلطنة عمان لأمطار غزيرة تسببت في سيول عارمة أدت إلى انقلاب شاحنات وغرق مركبات ووقع ضحايا من بينهم أطفال.