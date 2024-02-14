سر الطعام الذي يحرص أطول شعوب العالم عمرًا على تناوله يوميًا

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يعرف سكان "المناطق الزرقاء"، بأنهم الأطول عمرًا في العالم، لذا يراقب الباحثون نمط حياتهم، ونظامهم الغذائي لاكتشاف السر وراء عيشهم حتى 100 عام أو أكثر.





البطاطا الحلوة اليابانية



فوائد البطاطا الحلوة اليابانية



فيتامين أ في البطاطا الحلوة



وتعد البطاطا الحلوة اليابانية، المعروفة أيضًا باسم إيمو، جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي التقليدي لسكان أوكيناوا باليابان، الذي يشتهر بتعزيز الصحة والعمر الطويل .وبعد دراسة استمرت عقدًا من الزمن لسكان أوكيناوا، أكد الباحثون أن جميعهم الذين تبلغ أعمارهم 90 عامًا وأكثر يتناولون في المتوسط نصف كيلو من البطاطا الحلوة الأرجوانية يوميًا.علاوة على ذلك، فهم يشاركون بانتظام في النشاط البدني - وخاصة القرفصاء - ويحافظون على حياة اجتماعية جيدة وعقلية إيجابية، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأظهرت الدراسات أن الصنف الأرجواني من البطاطا الحلوة يحتوي على الأنثوسيانين، الذي يساعد في الحفاظ على صحة الخلايا على المستوى المجهري.وتعمل على تبطين جدران الخلايا، وكحاجز وقائي ضد الميكروبات الضارة ومسببات الأمراض، كما توضح شيترا سانديب، كبيرة أخصائيي التغذية في مستشفى مانيبال بنغالور بالهند.يمكن أن يكون لحم البطاطا الحلوة اليابانية أرجوانيًا أو برتقاليًا في بعض الأحيان.وعلاوة على كونها ذات سعرات حرارية منخفضة، فإن البطاطا الحلوة اليابانية، أيضًا مصدر جيد للألياف، والتي يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول مقارنة بالأطعمة النشوية الأخرى.توفر هذه البطاطا أيضًا 500 بالمئة من الاحتياجات اليومية من فيتامين أ في كوب واحد فقط.كما أنها غنية بالفيتامينات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات مثل سي وإي، والتي توجد عادة في الأطعمة الغنية بالدهون، وليس الخضروات قليلة الدهون.وهذه البطاطا غنية أيضًا بفيتامينات ب، بما فيها فيتامين ب6 والفولات والثيامين والريبوفلافين.كما أنها تحتوي على أكثر من 700 ملج من البوتاسيوم لكل كوب، مما يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق مواجهة الآثار الضارة للصوديوم.