تجربة ابتزاز حقيقية.. أخطاء الشركات في التعامل مع المشاهير

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يرى الكاتب حسين بن حمد الرقيب، أن الإعلان فن تشويقي يُبنى على المتعة والإثارة، يقدم المعلومة بفكرة مختصرة تحوي بعدًا جماليًا لجذب انتباه المشاهد.





أخطاء الشركات في التعامل مع مشاهير وسائل التواصل



قرار وزارة التجارة حول التعامل مع المشاهير



تجربة ابتزاز واضحة وعلنية

وقال في مقال له في جريدة الرياض، إن الشركات أخطأت في اعتمادها على مشاهير التواصل الاجتماعي لعمل المحتوى الإعلاني مما يعطي انطباعًا سلبيًا عن المنتج وعدم الثقة بمصداقية مقدم الإعلان.وأضاف، إن كان لابد من الاعتماد على المشاهير لترويج المنتجات فالأفضل تصميم المحتوى لدى مؤسسات متخصصة.وأشار إلى أن وزارة التجارة ألزمت الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بحظر التعامل والإعلان عبر مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلا من خلال الأشخاص الحاصلين على ترخيص.وقال الكاتب: كنا نتوقع من هذا الإجراء الحد من فوضى الإعلانات وتقديم محتوى مقبول ولائق، لكن للأسف زاد المحتوى الرديء، ووصل بهؤلاء إلى الإمساك بزمام سوق الإعلانات وابتزاز الشركات.

ونوه إلى أن أحد المشاهير دخل مطعم وجبات سريعة لسلسلة مطاعم سعودية شهيرة، طلب وجبة من أجل تصويرها وتقييمها، كان التقييم فيه إجحاف كبير عن قصد بغرض الابتزاز.

وشاهدت الشركة المحتوى بعد انتشاره الواسع، وتواصلت مع المشهور وقدمت له الوجبة نفسها وربما أضافت إليها مبلغًا ماليًا لتغيير رأيه ونشره على حسابه.





الصورة الذهنية السلبية لن تتغير بهذا التصرف



وتابع: لم تدرك إدارة الشركة أن هذا التصرف لن يغير الصورة الذهنية السلبية التي ارتسمت في عقل المستهلك بسبب هذا المشهور، وستفتح عليها أبوابا كثيرة لدخول انتهازيين جدد لتكرار التجربة.وقال: كان الأولى بهم تقديم دعوى قضائية ضده بناء على ما جاء في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المادة الثالثة الفقرة 5 ليتم معاقبته، وتقديم اعتذار عبر الوسيلة التي استخدمها في التشهير، وبذلك تحفظ الشركة حقها القانوني وسمعتها التجارية.