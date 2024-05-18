السبت، 10 ذو القعدة 1445 ، 18 مايو 2024

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عاجل.. طقس السبت: أمطار غزيرة وسيول وبرد وتقلبات جوية على 5 مناطق

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.اضافة اعلان

طقس المملكة اليوم السبت

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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