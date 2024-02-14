3 تغييرات لا تعلمها عند حفظ البيض في الفريزر

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البيض هو طعام أساسي في وجبة الإفطار ويحتوي على فوائد صحية عديدة، ولكن عند وضعه في الفريزر، تحدث بعض التأثيرات والتغييرات في قوامه وجودته.

ونستعرض في السطور التالية، مدى إمكانية حفظ البيض في الفريزر من عدمها، وفقًا لما ذكره موقع "الكونسلتو" نقلاً عن "Times of india".





ماذا يحدث للبيض عند تجميده في الفريزر؟



تغير القوام



تشقق القشرة



التلوث البكتيري



خطوات تجميد البيض النيء



وهناك بعض التغييرات التي تحدث للبيض عند تجميده في الفريزر، ومنها:يؤثر تجميد البيض على قوامه ويجعله أكثر سماكة، ويتحول صفار البيض إلى قوام هلامي، في حين يصبح بياض البيض مطاطيًا.وهذا التغيير في القوام قد يجعل صعوبة استخدام البيض المجمد في بعض الوصفات أو في الخبز.إذا تم وضع البيض النيء في الفريزر، فإن الماء الموجود في البيض يتمدد أثناء التجميد، مما يؤدي إلى تشقق القشرة.وهذا يعرض البيضة للتلوث البكتيري ويجعلها غير صالحة للاستهلاك.إذا كانت قشرة البيض مكسورة، فإن تجميدها يزيد من خطر التلوث البكتيري لمحتويات البيضة.لذا، من الأفضل تجميد البيض المطهو بدلًا من البيض النيء.ويمكن تجميد البيض المطهو بعد تبريده تمامًا ووضعه في أكياس أو حاويات مناسبة في الفريزر، ويمكن الاحتفاظ به في الفريزر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.وعند الحاجة إلى استخدامه، يُمكن إذابته في الثلاجة أو بوضعه في الماء الفاتر.من الجيد أخذ هذه النصائح في الاعتبار للحفاظ على جودة البيض وتجنب المشاكل الناتجة عن تجميده.قم بكسر البيض في وعاء واخفقه جيدًا لدمج الصفار والبياض، ثم صب الخليط في وعاء مناسب للتجميد وضعه في الفريزر للاستخدام المستقبلي، ويمكنك تجميد كل بيضة على حدة لتسهيل استخدامها.كما يمكن تجميد بياض البيض وصفاره بشكل منفصل، من خلال كسر البيض ووضع الصفار والبياض في أوعية منفصلة، ثم قم بوضع كمية من بياض البيض في مكعبات الثلج، وأضف ربع ملعقة صغيرة من الملح أو نصف ملعقة صغيرة من السكر واخفقها، ثم صب هذا الخليط في وعاء مناسب للتجميد.