الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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قبل شراء منزل عن طريق التمويل العقاري.. هل سمعت عن قاعدة 40/30/20/10؟

سكن مجاني1
يجب ألا يتجاوز قسط السكن 30 بالمئة من الدخل
أ أ
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كشف أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، عن قاعدة مهمة فيما يتعلق بشراء السكن عبر نظام التمويل العقاري .

قاعدة 40/30/20/10 

وقال مكني في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن هناك قاعدة 40/30/20/10 التي على أساسها يتم تحديد ما إذا كان من المناسب شراء وحدة سكنية عن طريق التمويل العقاري من عدمه. 
وأوضح شارحًا: "40 بالمئة هي الالتزامات الأساسية للمعيشة من مأكل ومشرب ووقود، و30 بالمئة هي أقصى حد للقسط الشهري من دخل الفرد باختلاف حجم الدخل، و20 في المئة ادخار، و10 في المئة طوارئ".

30 بالمئة من الدخل لقسط الوحدة السكنية

وأضاف ناصحًا: "إذا لم يكن لدى الشخص مصدر دخل كبير جدًا، فمن المفترض ألا يتجاوز 30 بالمئة فيما يدفعه شهريًا للسكن، لهذا من غير المناسب له شراء وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري". 
وشرح على سبيل المثال: "لو كان راتبك 10 آلاف ريال يجب أن يكون استثمارك أو أقساطك الشهرية 3 آلاف ريال، وبالتالي لا ينبغي أن تأخذ قرض عقاري لأنه يحصل على 6 آلاف من راتبك".
وأوصى أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام بالتفكير "ألف مرة" قبل اللجوء للقروض للحصول على سكن، لأنها "مصيدة خطيرة جدًا تعيقك عن الوصول للحرية المالية".


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