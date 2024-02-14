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هل الأم التي تقوم على رعاية أبنائها الأيتام لها أجر كفالة اليتيم؟ "الخثلان" يوضح

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أجر كفالة اليتيم للأم التي ترعى أبناءها الأيتام.اضافة اعلان

هل الأم التي تقوم على رعاية أبنائها الأيتام لها أجر كفالة اليتيم؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الأم التي تقوم على رعاية أبنائها الأيتام لها أجر كفالة اليتيم.
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى"، مؤكدًا أن الأم إذا كفلت الأيتام تدخل في كفالة اليتيم، بنص الحديث الشريف.
وبين الخثلان، أن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بشرى للأمهات اللاتي ترعين الأيتام وتقمن على كفالتهم، فلهن أعظم ما يكون من الأجر إذا رعين هؤلاء الأيتام وأنفقن عليهم وأحسن تربيتهم.

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