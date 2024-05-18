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عاجل.. منها الرياض ومكة والمدينة.. أمطار وسيول وصواعق على معظم المناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة
أمطار وسيول جارية
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان

سيول وصواعق وأمطار غزيرة ورياح وأتربة

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف".


2 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما".
3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
4 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والكامل وخليص والخرمة والمويه وتربة ورنيه".
6 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".
7 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعهد ووادي الفرع والحناكية وبدر والرايس وينبع والحناكية".


8- منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".
9 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والإحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية ورأس تنورة".
10 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".
11 - منطقة الرياض، وتشمل "الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".

سيول وأمطار غزيرة ورياح مغبرة حتى الـ 11مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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