عاجل.. حالة غريبة في حساب المواطن.. حذفتُ فردًا من الأسرة فنزل نصف المبلغ!

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تفاجأ أحد مستفيدي حساب المواطن بخصم نصف الاستحقاق الشهري عقب إقدامه على حذف أحد التابعين له، مما دفعه للتساؤل حول السر وراء ذلك.
وقال البرنامج في رده عبر حسابه في منصة "إكس": "يختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق شاملاً مبلغ الدعم الإضافي بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)".
وعليكم السلام، يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ولمعرفة قيمة الاستحقاق شاملاً مبلغ الدعم الاضافي بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 12, 2024
الدفعة الـ 75 من حساب المواطنوأعلن حساب المواطن الأحد الماضي عن إيداع الدفعة الـ 75، البالغة 3.4 مليار ريال في حسابات 10.8 مليون مستفيد انطبقت عليهم شروط الأهلية.
ويمكن الاطلاع على نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024)، عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( من هنا).
ودعا حساب المواطن في إفادة سابقة، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدفعة 75 - في حساباتهم بعد - على الرغم من تلقيهم إشعارًا بأن حالة الدفعة "مدفوعة" - إلى مراجعة البنك على الفور.
وقال البرنامج: "في حال كانت حالة الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة".
وأضاف: "وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط: ( من هنا)".
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطن
فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.