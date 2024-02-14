عاجل.. حالة غريبة في حساب المواطن.. حذفتُ فردًا من الأسرة فنزل نصف المبلغ!

أ أ

تفاجأ أحد مستفيدي حساب المواطن بخصم نصف الاستحقاق الشهري عقب إقدامه على حذف أحد التابعين له، مما دفعه للتساؤل حول السر وراء ذلك.

وقال البرنامج في رده عبر حسابه في منصة "إكس": "يختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق شاملاً مبلغ الدعم الإضافي بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)".

وعليكم السلام، يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ولمعرفة قيمة الاستحقاق شاملاً مبلغ الدعم الاضافي بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩، نسعد بخدمتك February 12, 2024

الدفعة الـ 75 من حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن