10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. انخفاض أسعار 11 صنفًا غذائيًا ودعاء السفر يثير الجدل بدولة خليجية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
قصة الدولة السعودية الأولى.. 3 تساؤلات حول يوم التأسيس
يمثل يوم التأسيس، ذكرى غالية في وجدان كل محب لهذا الوطن، شاهد على نهضته وتطوره، ينعم بالأمن والاستقرار في كنفه، ويحظى بالاحترام والتقدير من قيادته.
بدء تفعيل الإعفاء الإلكتروني للمواطنين المسافرين إلى بريطانيا بهذا الموعد
يبدأ الخميس المقبل، تنفيذ نظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا، لتكون تأشيرة ETA بدلاً عن تأشيرة EVW.
انخفاض أسعار 11 صنفًا من المواد الغذائية بأكثر من 5%
كشف تقرير هيئة الإحصاء، عن انخفاض أسعار 11 منتجًا غذائيًا بأكثر من 5% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.
توقعات "الأرصاد": رياح متربة على مكة والمدينة والرياض و5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب.
كيفية الحصول على دعم سكني يصل إلى 150 ألف ريال
أتاح برنامج سكني، الحصول على دعم سكني يتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف ريال.
حساب المواطن يوضح هل يستحق الأطفال من زوج غير سعودي الدعم أم لا؟
أوضح حساب المواطن خطوات حصول أبناء المتزوجة من غير سعودي على الدعم المقدم من البرنامج.
"إنجاد" يُباشر بلاغًا عن مفقودين بالقرب من الصمان بالرياض
أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، عن تلقيه اليوم الاثنين، بلاغًا لمفقودين بالقرب من الصمان بالرياض.
جدل في الكويت حول دعاء السفر في الطائرات.. التفاصيل
على مدى اليومين الماضيين، أثار الكاتب الكويتي الشهير، محمد الرميحي، جدلاً واسعًا إثر انتقاده بث "دعاء السفر" على متن الطائرة.
توفي والده فاستأجر قراءً يختمون القرآن ويهبون ثوابه له.. ما الحكم؟
أجاب الشيخ صالح الفوزان على سؤال من قبل أحد الأشخاص بأنه عقب وفاة والده استأجر قراءً يختمون القرآن ثم يهدون ثوابه له.
منها تعزيز صحة القلب.. 5 فوائد صحية مذهلة لشرب الشاي الأزرق بانتظام
نعلم جميعًا الفوائد الصحية للشاي الأخضر، لكن هل تعلم أن الشاي الأزرق الذي يُشتق من زهور البازلاء له فوائد صحية متعددة، مثل تقوية الذاكرة والسيطرة على مرض السكري؟
في 5 دقائق.. 10 عادات تقودك إلى حياة سعيدة
هناك بعض العادات التي إن مارسها الشخص فإنها يمكن أن تساعده على عيش حياة مُرضية. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.
طعام لا غنى عنه في جميع وجباتك لخفض نسبة الكوليسترول
يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يمكن أن يتراكم في الشرايين، مما يؤدي إلى تضييقها ومنع الدم من التدفق بشكل صحيح.