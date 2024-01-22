الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف راتب يناير وعقوبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

كم يومًا تبقّى على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير؟
من المقرر أن يتم يوم الأحد القادم صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير 2024.

تعرف على تفاصيل عقوبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية
تشهد الرياض، اليوم الاثنين، افتتاح أول محكمة تنفيذ للقضاء الإداري، برعاية رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

اليوم.. افتتاح أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار 2024
يفتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الاثنين، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 من يناير الجاري.

قبل أن تقرر الحصول على قرض؟.. أجب على هذه الأسئلة أولاً
قدّم المحلل المالي والاقتصادي، الدكتور محمد مكني، نصائح للراغبين في الحصول على قرض. 

حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى اتخاذ هذا التحرك ضد البنوك
دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يستقطع البنك من الدعم الشهري المخصص لهم إلى اتخاذ تحرك قانوني ضدها.

توقعات "الأرصاد" أمطار وضباب بجازان وعسير ورياح متربة على الرياض
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة.

إعلام إيراني: دوي انفجار كبير في المنطقة الصناعية في محافظة سمنان
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، عن سماع دوي انفجار كبير في المنطقة الصناعية بمحافظة سمنان.

4 خطوات بسيطة للتخلص من مئات الإيميلات غير المرغوب فيها
الاشتراك في القوائم البريدية سواء كان عن قصد أو بشكل عشوائي، سلاح ذو وجهين، فهو يعد من برامج التسويق الناجحة لدى العديد من الشركات، إلا أنه قد يشكل ضغطًا بالنسبة للكثير من الأشخاص.

للنساء.. هذا الطعام يحميك من الأمراض المزمنة
أظهرت دراسة حديثة، أن تناول البروتين - وخاصة البروتين النباتي - يقلل بشكل كبير من احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة لدى النساء مع التقدم في السن.

كيف تُعلّم طفلك الادخار في 10 خطوات؟
عادة توفير المال ليست من المهارات التي قد يكتسبها الطفل بسهولة، لكنها تبقى مهمة للغاية لتعليمهم كيفية تأخير الإشباع عندما يتعلق الأمر بالمال، والحماية من عملية الإنفاق غير الضروري، وتعليمهم كيفية السيطرة على أموالهم. 

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