عاجل.. حساب المواطن يوضح هل يستحق الأطفال من زوج غير سعودي الدعم أم لا؟

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أوضح حساب المواطن خطوات حصول أبناء المتزوجة من غير سعودي على الدعم المقدم من البرنامج.





استحقاق الأطفال من زوج غير سعودي على دعم حساب المواطن



وعليكم السلام، بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي واضافة الزوج كتابع ولابد من ارفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 18, 2024

هل يُصرف دعم حساب المواطن لأرملة مواطن أجنبية؟



5 حالات تحصل فيها الزوجة على دعم حساب المواطن بعيدًا عن زوجها

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": إنه "بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس وإضافة الزوج كتابع، ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة".جاء ذلك ردًا من البرنامج على سؤال لمواطنة تقول فيه: "عندي أطفال من زوج غير سعودي هل يستحقون دعم حساب المواطن أم لا؟".وفي إفادة سابقة، قال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": إنه "في حال كانت الحالة الاجتماعية "أرملة" يمكنها التسجيل بهوية أكبر الأبناء، وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة "تابع معال"، وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة".جاء ذلك إجابة على سؤال مواطن يقول فيه: "هل يُصرف حساب المواطن لزوجة مواطن أجنبيه؟ ولكن الزوج متوفى قريب".







شروط استيفاء الأهلية



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

وفي رد سابق، حدد "حساب المواطن"، خمس حالات تحصل فيها الزوجة على الدعم كمستفيد رئيس بعيدًا عن زوجها.جاء ذلك ردًا على سؤال لإحدى الزوجات تقول إنها تريد الحصول على الدعم لها ولأبنائها بعيدًا عن حساب زوجها، علمًا بأنها متعطلة وانقطع الضمان عنها؟وقالت "خدمة المستفيدين"، إنه "بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية: المهجورة - متزوجة من غير سعودي - عائلة سجين - عائلة فاقد الأهلية - زوجها غائب".واشترطت "إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.







المستهدفون من حساب المواطن

