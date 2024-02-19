توفي والده فاستأجر قراءً يختمون القرآن ويهبون ثوابه له.. ما الحكم؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان على سؤال من قبل أحد الأشخاص بأنه عقب وفاة والده استأجر قراءً يختمون القرآن ثم يهدون ثوابه له.



ختم القرآن وإهداء ثوابه للميت:

حكم إهداء ثواب القرآن للأموات:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا بأنه يقوم بجمع طلبة حفظة القرآن من الخلاوي ويلزم كل واحد منهم بختم القرآن عشر مرات ويهبونها لأبيه ويقوم هو بإعطاء كل واحد منهم أجرة على هذا العمل.. فهل هذا العمل مشروع وجائز؟وأوضح الشيخ الفوزان أن هذا العمل غير صحيح، لأنه لا دليل عليه، ولم يثبت عليه دليل من السنة.كما نبه أيضا أن عمل الآخرة لا يؤخذ عليه أجر، فمثل هذه الصورة لا ثواب فيها لأن القاريء يقرأ من أجل الأجرة.كما أجاب أيضا الشيخ الفوزان على سؤال من شخص يسأل عن ختم القرآن كل شهر ويهدي ثوابه للأموات.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " إذا كان الابن يختم القرآن كل شهر ثم يهديه إلى والد .. فهل يصل الثواب إلى الوالد أو تصل إليه هذه القراءة من القرآن؟".وأوضح الشيخ الفوزان في رده أن قراءة القرآن الكريم عمل بدني، منوها أن هذا العمل لم يرد في السنة أو قام به أحد من السلف الصالح.لكن نوه الشيخ الفوزان أن ما ورد من الأدلة في إهداء الثواب جاء في الدعاء والصدقة أو الحج أو العمرة، لكن لم يرد أنهم قرأوا القرآن وأهدوه لأمواتهم.