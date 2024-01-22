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وزير الخارجية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: المدنيون هم من يدفعون الثمن (فيديو)

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
أ أ
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دعا وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال بن فرحان في مقابلة مع شبكة (CNN) عرضت وزارة الخارجية مقتطفات منها عبر حسابها في منصة "إكس": ما نشاهده في وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع للأسف لا يدل على التغيير".اضافة اعلان

المدنيون في غزة هم من يدفعون الثمن 

وأضاف: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنني لا أشاهد أي اتجاه استراتيجي حقيقي، وهذا أمر خطير للغاية، والمدنيون في غزة هم من يدفعون الثمن، ولكن الأمر لا يقتصر على المدنيين في غزة فقط، بل استقرار المنطقة".
وتابع قائلاً: "نرى مستويات غير عادية من الغضب والانزعاج، بسبب صور مقتل هؤلاء المدنيين، نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لوقف القتال، وإيجاد طريقة لمعالجة هذه القضايا، من خلال الحوار والعملية السياسة".


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