جدل في الكويت حول دعاء السفر في الطائرات.. التفاصيل

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على مدى اليومين الماضيين، أثار الكاتب الكويتي الشهير، محمد الرميحي، جدلاً واسعًا إثر انتقاده بث "دعاء السفر" على متن الطائرة.

واعتبر الكاتب أن بث دعاء السفر على متن بعض الرحلات الجوية، يثير الرعب في نفوس المسافرين.





بث دعاء السفر في الطائرات يرعب المسافرين



الدعاء كان مناسبًا لوقته وغير مناسب للسفر بالطائرات



طلب من الخطوط الكويتية عدم بث الدعاء ولكنها رفضت



لماذا لم تعترض على تعليمات ما قبل الغرق؟



وأوضح خلال مشاركته بمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية بداية الأسبوع في الدوحة، أن بعض خطوط الطيران في المنطقة تفرض قبل الإقلاع دعاء الركوب.أضاف، الدعاء كان مناسبًا تمامًا لعصره، حين كان الناس يركبون الجمال لانتقالهم من مكان إلى آخر، ويواجهون طرقًا خطرة وشاقة، ما يبرر الدعوة للنجاة منها.وقال الكاتب محمد الرميحي، إن السفر بالطائرة الحديثة اليوم لا يحتاج إلى ذلك، وفق رأيه.وأشار إلى أن وسائل السفر الحديث تضم أفرادًا من مجتمعات وثقافات أخرى مختلطة، قد ينظر بعضهم إلى ذلك الدعاء على الأقل نظرة استغراب وربما دهشة.وقال الرميحي إنه طلب مرّة من الخطوط الجوية الكويتية عدم بث هذا الدعاء، لأنه يخيف المسافرين، ويذكّرهم بوعثاء السفر وكآبة المنظر.وأكد أن الشركة رفضت طلبه، بسبب احتمال اعتراض مجلس الأمة على ذلك، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.ولم تمر تصريحات الرميحي الذي أغنى المكتبة العربية بمجموعة مهمة من الكتابات النقدية، والذي تعتبر دراساته عن منطقة الخليج العربي رائدة في هذا المجال، مرور الكرام.ووجهت له العديد من الانتقادات سواء عبر وسائل التواصل أو من قبل بعض الكتاب الكويتيين، في مقدمتهم الشاعرة سعدية مفرح.ووجه له الرافضون لتصريحاته سؤالاً: ولماذا لم تعترض على تعليمات ما قبل الغرق أم أنها لا تخيف الركاب مثل الدعاء؟