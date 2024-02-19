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عاجل.. بدء تفعيل الإعفاء الإلكتروني للمواطنين المسافرين إلى بريطانيا بهذا الموعد

بريطانيا
تسهيلات لسفر المواطنين إلى بريطانيا
أ أ
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يبدأ الخميس المقبل، تنفيذ نظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا، لتكون تأشيرة ETA بدلاً عن تأشيرة EVW.اضافة اعلان

الإعفاء الإلكتروني للمواطنين المسافرين إلى بريطانيا

وتتميز التأشيرة بمدة صلاحية تصل إلى سنتين، كما أنها صالحة لدخول متعدد خلال فترة الصلاحية، وستكون رسوم التأشيرة رمزية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية، وفقًا لـ "الشرق الأوسط".

استخدام التأشيرة لأغراض السياحة والأعمال والدراسة

ويمكن استخدام التأشيرة لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج، وفقاً لما أعلنته سابقاً السفارة السعودية بلندن، على منصة "إكس".

إطلاق ميزة الإعفاء الإلكتروني لمواطني بريطانيا

كانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت في أغسطس الماضي، ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدخول المملكة.
وبحسب منشور للوزارة، فإن ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة تتمثل في زيارة المملكة للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.

ميزة لتسهيل إجراءات دخول المملكة

وتعد هذه الميزة تسهيلاً متقدماً في إجراءات الدخول وإحدى القنوات التي يمكن لمواطني المملكة المتحدة الاستفادة منها لزيارة المملكة.

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