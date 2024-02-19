عاجل.. بدء تفعيل الإعفاء الإلكتروني للمواطنين المسافرين إلى بريطانيا بهذا الموعد

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يبدأ الخميس المقبل، تنفيذ نظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين
المسافرين إلى بريطانيا، لتكون تأشيرة ETA بدلاً عن
تأشيرة EVW.
الإعفاء الإلكتروني للمواطنين المسافرين إلى بريطانياوتتميز التأشيرة بمدة صلاحية تصل إلى سنتين، كما أنها صالحة لدخول متعدد
خلال فترة الصلاحية، وستكون رسوم التأشيرة رمزية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية، وفقًا لـ "الشرق الأوسط".
استخدام التأشيرة لأغراض السياحة والأعمال والدراسةويمكن استخدام التأشيرة لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو
العلاج، وفقاً لما أعلنته سابقاً السفارة السعودية بلندن، على منصة "إكس".
إطلاق ميزة الإعفاء الإلكتروني لمواطني بريطانياكانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت في أغسطس الماضي، ميزة الإعفاء
الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية لدخول المملكة.
وبحسب منشور للوزارة، فإن ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة تتمثل في زيارة المملكة للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.