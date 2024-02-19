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عاجل.. انخفاض أسعار 11 صنفًا من المواد الغذائية بأكثر من 5%

المواد الغذائية
انخفاض أسعار 11 سلغة
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كشف تقرير هيئة الإحصاء، عن انخفاض أسعار 11 منتجًا غذائيًا بأكثر من 5% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.اضافة اعلان

تراجع أسعار 11 منتجًا غذائيًا 5% خلال شهر

وكان سعر طبق البيض المحلي من أبرز السلع الغذائية التي شهدت تراجعًا خلال شهر يناير، إذ انخفض بنسبة 15.23% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، إذ أصبح متوسط سعر الطبق نحو 19.03 ريال بعد أن كان سعر الطبق نحو 22.45 ريال للطبق.

انخفاض الرمان الهندي والتين البري

وانخفض التين البري بنسبة 15.46% ليباع كيلو التين بسعر 15.59 ريال، فيما كان يباع السنة الماضية عند سعر 18.44 ريال.
وسجل الرمان الهندي تراجعاً ملحوظاً للكيلو، لينخفض السعر بنسبة 19.69% ليباع الكيلو بسعر 12.28 ريال، بعد أن كان سابقاً بـ15.29 ريال.

تراجع أسعار الملوخية والبامية والخس المحلي 6%

وتراجعت أسعار الملوخية والخس المزروعين محلياً بنسبة تجاوزت 6%، لتباع حزمة الملوخية بسعر 2.36 ريال، بعد أن كانت 2.52 ريال، أما كيلو الخس فأصبح يباع بسعر 6.1 ريال بعد أن كان 6.53 ريال.
وانخفضت البامية المحلية والباذنجان الأسود المحلي فتراجعا بنسبة اقتربت من 8%، ليصبح سعر الكيلو للبامية 16.52 ريال، بعد أن كان 17.93 ريال، أما كيلو الباذنجان فيباع بسعر 4.86 ريال فيما كان سعره سابقاً 5.28 ريال.

سعر زيت الطهي يخسر 5% من قيمته

وتراجع سعر زيت الطهي (ذرة) زنة 1.5 لتر بنسبة 5%، مع تراجع أسعار الحليب المحلي بنسبة 5.92%، والشمام المحلي بنسبة 7.63%، إضافة إلى انخفاض سعر المياه الصحية زنة 1.5 لتر بنسبة 5.45%.

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