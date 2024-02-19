طعام لا غنى عنه في جميع وجباتك لخفض نسبة الكوليسترول

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يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يمكن أن يتراكم في الشرايين، مما يؤدي إلى تضييقها ومنع الدم من التدفق بشكل صحيح.

وغالبًا ما يكون سبب ارتفاع نسبة الكوليسترول هو النظام الغذائي، حيث تعد الدهون المشبعة أحد الأسباب الرئيسة.

لذلك، ينصح الأطباء بالتقليل من تناول الدهون المشبعة لتحسين مستويات الكوليسترول.

وهناك أيضًا أطعمة يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول عن طريق إضافتها إلى النظام الغذائي المعتاد.





فوائد زيت الزيتون لخفض الكوليسترول



تأثير زيت الزيتون على صحة القلب والأوعية الدموية



ونصحت لوسيا ستانسبي، أخصائية التغذية بإضافة زيت الزيتون إلى وجباتك حيثما أمكن ذلك.وقالت: "يعتبر زيت الزيتون غذاءً رائعًا لدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويجب أن يكون الزيت المفضل للتتبيلة والطهي. إنه في صميم النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي يُعرف بأنه نظام غذائي رائع لدعم صحة القلب والأوعية الدموية".وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون على خفض نسبة الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول السيئ)، بينما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تقليل الالتهاب والتخثر".وتابعت: "إنه يعزز خفض ضغط الدم، ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة القلب. هناك الكثير من الأبحاث حول فوائد زيت الزيتون ومحتواه من الدهون، وهو أمر يتفق عليه معظم المتخصصين في الرعاية الصحية".وأوضحت أخضائية التغذية: "تسلط الأبحاث العلمية الضوء أيضًا على المحتوى العالي لمضادات الأكسدة في زيت الزيتون، والذي يشارك أيضًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية".وحللت دراسة علمية نشرت في مجلة "فرونتيرز أن نيوترشن" عام 2022، 13 دراسة موجودة حول تأثير زيت الزيتون على صحة القلب والأوعية الدموية.وقالت: "بالمقارنة مع انخفاض الاستهلاك، فإن ارتفاع استهلاك زيت الزيتون أدى إلى انخفاض كبير في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".وخلصت الدراسة إلى أن استهلاك زيت الزيتون يرتبط عكسيًا بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.وأضافت: "يبدو أنه يتم الحصول على هذه الفوائد من خلال تناول زيت الزيتون بما يصل إلى 20 جرامًا في اليوم، وهو ما يستحق المزيد من الاستكشاف في الدراسات المستقبلية".ووجدت دراسة منفصلة، نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب عام 2020، أن تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.وقالت: "إن تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD) وإجمالي أمراض القلب والأوعية الدموية في مجموعتين كبيرتين من الرجال والنساء الأمريكيين".وأشارت إلى أن "استبدال السمن والزبدة والمايونيز ودهون الألبان بزيت الزيتون يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض القلبية الوعائية".