قصة الدولة السعودية الأولى.. 3 تساؤلات حول يوم التأسيس

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يمثل يوم التأسيس، ذكرى غالية في وجدان كل محب لهذا الوطن، شاهد على نهضته وتطوره، ينعم بالأمن والاستقرار في كنفه، ويحظى بالاحترام والتقدير من قيادته.





تأسيس الدولة السعودية الأولى



القضاء على الفوضى



نظام اقتصادي واجتماعي متماسك



عمر الدولة السعودية الأولى



إحياء يوم التأسيس



لماذا تم إقرار يوم التأسيس؟



لماذ الاحتفال بيوم التأسيس في 22 فبراير؟



ما الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني؟



ثلاثة قرون مضت على تأسيس الدولة السعودية الأولى في الدرعية، (العاصمة الأولى للدولة، وتبعد عن مركز الرياض العاصمة حاليا 20 كيلومترًا)، منتصف عام 1139هـ (22 فبراير 1727) على يد الإمام محمد بن سعود، وكان عمره آنذاك 30 عامًا.واختارت المملكة 22 من فبراير من كل عام، لإحياء ذكرى تأسيس الدولة السعودية، وهو اليوم الذي تمنح فيه الدولة الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والطلاب إجازة رسمية، وتعمل على استذكار ذلك الحدث المفصلي في تاريخ الدولة السعودية.كانت شبه الجزيرة العربية غارقة في الفوضي، قبل أن ينجح الإمام محمد بن سعود آنذاك في القضاء عليها، وبدأ بمدينته "الدرعية" ووحَّد شطريها، وجعلها تحت حكم واحد، بعد أن كان الحكم متفرقًا بين مركزين لها.أربعة حكام تناوبوا على حكم الدولة السعودية الأولى، التي لعبت منذ قيامها دورًا كان له آثارٌ بعيدةٌ في التغير الذي أصاب شبه الجزيرة العربية في مختلف ميادين الحياة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، حيث وحّدَت ليس فقط الكيانات النجدية الصغيرة بل امتد نفوذها على معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية.وكان للنظام الاقتصادي الذي أحدثته الدولة السعودية الأولى والقائم على الشريعة الإسلامية أثر بعيد على سكان المناطق التي خضعت لنفوذها ونظمت أمور هذه المناطق الاقتصادية والمالية.ونجحت في إقامة مجتمعٍ مترابطٍ اجتماعيًّا طيلة فترة سيادتها. وقد شجع حكام الدولة السعودية الأولى العلم والعلماء، وإحياء العلوم الشرعية.ولم يكن الإمام محمد خاضعًا لأي نفوذ في المنطقة أو خارجها. وقد استطاع أن يوحد معظم منطقة نجد والبلدات الأخرى تحت راية الوحدة.ونتيجة لقيام الدولة السعودية الأولى ظهر الكثير من العلماء وازدهرت المعارف والنواحي العلمية والاقتصادية، وأنشئ العديد من المؤسسات والنظم الإدارية، وأصبحت الدولة تتمتع بمكانةٍ سياسيةٍ كبيرةٍ نتيجةً لقوتها، واتساع رقعتها الجغرافية.استمرت الدولة السعودية الأولى 91 عامًا، وتحديدًا حتى عام 1233هـ (1818م).في 27 يناير 2022، أصدر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –أمرًا ملكيًا بأن يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية.ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية.إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.يعد يوم التأسيس استذكارًا لامتداد الدولة السعودية من ثلاثة قرون، وإبرازًا للعمق التاريخي والحضاري لها، واحتفاءً بالإرث الثقافي المتنوع، ووفاءً لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.تولى الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية في النصف الثاني من عام 1139هـ، وتم تحديد 30 جمادى الثاني 1139هـ الموافق ليوم 22 فبراير 1727م ليكون تاريخًا لتأسيس الدولة السعودية الأولى.يوم التأسيس 22 فبراير 1727م يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى (المؤسس الإمام محمد بن سعود)، أما اليوم الوطني 23 سبتمبر1932م فهو يوم إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الموحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود (طيّب الله ثراه).