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"إنجاد" يُباشر بلاغًا عن مفقودين بالقرب من الصمان بالرياض

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فريق إنجاد
أ أ
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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، عن تلقيه اليوم الاثنين، بلاغًا لمفقودين بالقرب من الصمان بالرياض.

"إنجاد" يُباشر بلاغًا عن مفقودين بالقرب من الصمان بالرياضاضافة اعلان

وأوضح أنه بدأ في إرسال عدد من أفراد الفريق للبحث عن المفقود وحتى يتم العثور عليه وتحديد موقعه.

وبين أن المفقودين يستقلون مركبة من نوع "لاندكروزر ، م:٢٠١٥، اللون: أبيض".


عدد البلاغات التي تلقاها "إنجاد" خلال أسبوع

كما أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 970 بلاغًا في عدة أماكن.


وقالت المنصة أيضًا إنها تلقت 11  بلاغًا عن أشخاص مفقودين، و969 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.
 

 مختصون ومتمرسون في فريق تطوعي رائد
يُذكر أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد "إنجاد"، ومعتمد لدى الدفاع المدني، أنه تلقى عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.

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