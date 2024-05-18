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آخر موعد للتسجيل في اختبار القدرة المعرفية وموعد إجرائها

اختبار القدرات المعرفية - قياس - تقويم التعليم
اختبار القدرة المعرفية
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من المقرر إجراء اختبار القدرة المعرفية الورقي في 7 من يونيو 2024م، وفقًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وبدأ التسجيل في الاختبارات اعتبارًا من أمس الخميس الموافق 16 من مايو 2024م، على أن يستمر حتى الخميس 4 يوليو 2024م، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس (من هنا).اضافة اعلان

اختبار القدرة المعرفية

هو اختبار يقيس جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.
ويستهدف الاختبار المتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.

الأهداف

-إعطاء صورة حول إمكانية نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية.
-التعرف – من خلال القدرات المستهدفة - على مواطن القوة وجوانب القصور لدى المتقدمين للاختبار.
-التعرف على مدى قدرة المرشحين على الاستفادة من معارفهم وخبراتهم للتأقلم مع ما يواجههم من ظروف جديدة.
-تحفيز الموظف لتطوير قدراته من وقت لآخر أثناء عمله الوظيفي ليصبح أكثر كفاءة وإتقانًا لمهام عمله.
-تقديم معيار للترشيح عند إجراء المفاضلات الوظيفية للتعيين أو الترقيات.

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