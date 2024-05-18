عاجل.. أهم 10.. تحذير من أكل لحوم المواشي في هذه الفترة وجديد قضية طفل "خميس حرب"

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم



أخوة وتلاحم.. ولي العهد يستقبل أصحاب السمو وجمعًا من المواطنين في الشرقية (صور)



خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح مخالفة لولي الأمر ومعارضة للكتاب والسنة (فيديو)



وصول أكثر من 36 ألف حاج إلى مكة المكرمة (فيديو)



استعدادًا لموسم الحج.. "النقل" ترفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج من مختلف مناطق المملكة



تحذير من تناول لحوم المواشي في هذه الفترة (فيديو)



بعد العفو عنها في اللحظات الأخيرة.. ماذا قال والد طفل "خميس حرب" ووالد المعفو عنها؟ (فيديو)



أصداء واسعة على توجيه ولي العهد بمراعاة أوقات الصلوات في المباريات



التفاصيل كاملة.. هيئة الصحة العامة تتقصى المخاطر والأمراض المعدية بالمملكة



بعد الموافقة عليها رسميًا.. ننشر نص لائحة تخصيص الطاقة



بهذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من طقس شديد الحرارة على هذه المناطق



غزة الآن.. استشهاد العشرات وإصابة المئات في اجتياح الاحتلال لمخيم جباليا



ظاهرة غريبة.. الشمس لن تغرب إلا بعد 71 يومًا في هذه المنطقة



دولة عربية في المقدمة.. ارتفاع وفيات السمنة 50% خلال 20 عامًا

