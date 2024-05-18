عاجل.. أهم 10.. تحذير من أكل لحوم المواشي في هذه الفترة وجديد قضية طفل "خميس حرب"

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم.. المزيد هنا
أخوة وتلاحم.. ولي العهد يستقبل أصحاب السمو وجمعًا من المواطنين في الشرقية (صور)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الخليج بالدمام اليوم الجمعة، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه - رعاه الله.. المزيد هنا
خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح مخالفة لولي الأمر ومعارضة للكتاب والسنة (فيديو)
دعا خطيب وإمام المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة،:الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445هـ إلى ضرورة الالتزام بإصدار التصريح اللازم من الجهات المعنية.. المزيد هنا
وصول أكثر من 36 ألف حاج إلى مكة المكرمة (فيديو)
استقبلت مكة المكرمة، طلائع حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام، وسط جاهزية تامة من قبل الجهات المعنية.. المزيد هنا
استعدادًا لموسم الحج.. "النقل" ترفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج من مختلف مناطق المملكة
أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات بين المدن، تزامنًا مع قرب موسم حج هذا العام 1445هـ.. المزيد هنا
تحذير من تناول لحوم المواشي في هذه الفترة (فيديو)
حذر المهتم في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء تناول لحوم المواشي في "فترة التحريم".. المزيد هنا
بعد العفو عنها في اللحظات الأخيرة.. ماذا قال والد طفل "خميس حرب" ووالد المعفو عنها؟ (فيديو)
مشاعر إنسانية نادرة عبّر عنها ابنا عمومة ارتبطا بعلاقة حب ومودة لأكثر من 60 عامًا، ولم يفترقا عن بعض، حتى على الرغم من مقتل ابن أحدهما على يد ابنة الآخر، والحكم بتطبيق حكم الشرع على المتهمة.. المزيد هنا
أصداء واسعة على توجيه ولي العهد بمراعاة أوقات الصلوات في المباريات
أثار توجبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم، تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا
التفاصيل كاملة.. هيئة الصحة العامة تتقصى المخاطر والأمراض المعدية بالمملكة
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تنظيم هيئة الصحة العامة؛ الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وتتمتع بموجبه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميً بوزير الصحة.. المزيد هنا
بعد الموافقة عليها رسميًا.. ننشر نص لائحة تخصيص الطاقة
وافق الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة على لائحة تخصيص الطاقة، التي تهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.. المزيد هنا
بهذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من طقس شديد الحرارة على هذه المناطق
كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن المناطق التي ستشهد طقس شديد الحرارة خلال الصيف.. المزيد هنا
غزة الآن.. استشهاد العشرات وإصابة المئات في اجتياح الاحتلال لمخيم جباليا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن انتشال 93 شهيدًا والمئات من الجرحى في الاجتياح المستمر للاحتلال لمخيم جباليا شمال قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.. المزيد هنا
ظاهرة غريبة.. الشمس لن تغرب إلا بعد 71 يومًا في هذه المنطقة
كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله المسند، أن الشمس أشرقت اليوم الجمعة شمال ألاسكا "ولاية أمريكية"، ولن تغرب إلا في 27 يوليو، أي نهار طوله 71 يومًا أي 1704 ساعات.. المزيد هنا
دولة عربية في المقدمة.. ارتفاع وفيات السمنة 50% خلال 20 عامًا
كشفت دراسة عن قفزة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب أمراض مرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 50% خلال العشرين عامًا الماضية.. المزيد هنا