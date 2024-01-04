10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وضوابط التعاقد مع شركات خارج المملكة

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



المملكة تدين التصريحات المتطرفة لوزراء حكومة الاحتلال

أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال، واللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.



بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين اليوم

يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام والمعلمون بمدارس البنين والبنات، بمناطق ومحافظات المملكة بنهاية دوام اليوم الخميس، بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.



تعليق الدراسة في جميع مدارس القنفذة اليوم الخميس



قررت إدارة التعليم بمدينة القنفذة، بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة اليوم الخميس، وتحويل الدراسة إلى عن بعد من خلال منصة مدرستي.



"التعليم" تتيح مطابقة إلكترونية لبيانات فارس ومسار

أتاحت وزارة التعليم، لجميع منسوبيها شاشة جديدة في نظام «فارس» الإلكتروني، لتقديم خدمة مطابقة بين بيانات موظفي الوزارة في نظام فارس، ومنصة مسار.



طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من شدة البرد وانخفاض الحرارة على هذه المناطق

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من شدة البرد وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.



ضوابط التعاقد مع شركات ليس لها مقر في المملكة

كشفت الجهات الرسمية، عن ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذات العلاقة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.



"تقبيل وعناق".. طلاب يلتقون بمعلمهم بعد فراق 35 عاما في حفر الباطن

في قصة تعكس معاني الوفاء، التقى طلاب معهد إعداد المعلمين في حفر الباطن بمعلمهم المصري بعد انقطاع 35 سنة.



فيديو نادر.. نصيحة تُكتب بماء الذهب للشيخ بن عثيمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، يوجه فيه نصيحة غالية وكلمات تستحق أن تُسمع بالقلب بعنوان "طهارة القلب".



جرائم الغرب.. مقتل إمام مسجد بعد إطلاق النار عليه في نيوجيرسي الأمريكية

استمرارًا لعنصرية الغرب وجرائمه ضد المسلمين، لقي إمام مسجد مصرعه بعد إطلاق النار عليه في نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية.



تفوقت على سامسونج.. أبل تسيطر على مبيعات الهواتف الذكية 2023

سيطرت أبل على مبيعات الهواتف الذكية الراقية خلال عام 2023 الماضي، حيث تفوقت بشكل كبير على شركات سامسونج وهواوي.



5 أسرار غذائية للأشخاص الأطول عمرًا في العالم

يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالعيش حياة أطول وأكثر صحة.



