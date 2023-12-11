أخبار السعودية.. 8 حالات توقف صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس وشروط التراخيص الإنشائية والتجارية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
النيابة العامة: إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمدا بمركبتيهما
أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بالتسبب في وفاة شخص بالتصادم عمداً فيما بينهما.
الشؤون البلدية" تطرح شروط ومتطلبات إصدار التراخيص الإنشائية والتجارية
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشروعًا لتطوير اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، بما يساهم في توضيح الاجراءات ومواءمتها مع متطلبات الفترة الحالية.
إيقافها في 8 حالات.. ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس
حددت وزارة التعليم، ثماني حالات يتم بموجبها إيقاف صرف علاوة التربية الخاصة التي تصرف للمعلمين والمعلمات.
هيئة العقار تمنع دفع الإيجار خارج "منصة إيجار" ابتداءً من هذا التاريخ
أعلن تيسير المفرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أنه لن يتم السماح بدفع الإيجار خارج منصة إيجار اعتبارًا من شهر يناير المقبل.
خطوات التسجيل في حساب المواطن عن طريق رقم الجوال 1445
حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
تنبه مهم لـ "المرور" بشأن القيادة في الظروف الجوية المتقلبة
أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبهًا عاجلًا لجميع قائدي المركبات بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
لا تفوت الفرصة.. "مسك" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
تعلن مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك) عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض على النحو التالي:
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (23) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال والنساء (تشمل 13 وظائف لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، تبوك، القصيم، نجران، الشرقية) على النحو التالي: