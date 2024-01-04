طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من شدة البرد وانخفاض الحرارة على هذه المناطق

أ أ

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من شدة البرد وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.





"الحصيني" يًحذر من شدة البرد وانخفاض الحرارة اضافة اعلان



طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني



انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض



أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة متوقع أن تنخفض في نهاية الأسبوع من بين 5 إلى 6 درجات مئوية عن الأيام الماضية.ونصح خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات الأسبوع المقبل، بضرورة عدم التهاون مع البرد وارتداء الملابس الشتوية، مع اتخاذ إجراءات السلامة عن التدفئة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.كما توقع أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى المدينة المنورة.

مع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.







الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.