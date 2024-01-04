طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من شدة البرد وانخفاض الحرارة على هذه المناطق

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حذر
خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من شدة البرد وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على
معظم مناطق المملكة.
"الحصيني"
يًحذر من شدة البرد وانخفاض الحرارةوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة متوقع أن تنخفض في نهاية
الأسبوع من بين 5 إلى 6 درجات مئوية عن الأيام الماضية.
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طقس
إجازة نهاية هذا الأسبوع وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثانيونصح
خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات الأسبوع المقبل، بضرورة عدم
التهاون مع البرد وارتداء الملابس الشتوية، مع اتخاذ إجراءات السلامة عن التدفئة.
انخفاض
في درجات الحرارة على الشرقية والرياضوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجة
الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.
أمطار
رعدية مصحوبة برياح نشطةكما
توقع أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان،
عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى المدينة المنورة.
مع تكون الضباب على أجزاء
من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.