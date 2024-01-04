فيديو نادر.. نصيحة تُكتب بماء الذهب للشيخ بن عثيمين

أ أ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، يوجه فيه نصيحة غالية وكلمات تستحق أن تُسمع بالقلب بعنوان "طهارة القلب". اضافة اعلان





نصيحة تًكتب بماء الذهب للشيخ بن عثيمين



وقال فضيلة الشيخ في الفيديو المتداول:" إنه ينبغي للإنسان أن يُطهّر قلبه ويتفقد قلبه ويتعاهده، ويغسله، وينظر في أسباب زيغه".وأضاف أن على المسلم دومًا أن يتعهد قلبه ويسأل نفسه هل يريد الدنيا أم يريد الآخرة؟ هل يضمر حقدًا أو بغضًا لأحد من المسلمين؟ هل يضمر الموالاة للكافرين؟ إلى غير ذلك من أعمال القلوب.





أخطر ما يكون على الإنسان هو عمل القلب







ينبغي للأنسان أن يطهر قلبه يتفقد قلبه يتعاهده يغسله ينظر في أسباب زيغه..



بعنوان: طهارة القلب.



أحتاج منك 4دقايق تستمع فيها لهذا المقطع.



إن الرجل ليعمل مدة طويلة من عمره بعمل أهل الجنة ثم يعمل عمل أهل النار في آخر عمر فيدخل النار💔

ابن عثيمين "كلمات تستحق أن تسمعها بقلبك"..ينبغي للأنسان أن يطهر قلبه يتفقد قلبه يتعاهده يغسله ينظر في أسباب زيغه..بعنوان: طهارة القلب.أحتاج منك 4دقايق تستمع فيها لهذا المقطع.إن الرجل ليعمل مدة طويلة من عمره بعمل أهل الجنة ثم يعمل عمل أهل النار في آخر عمر فيدخل النار💔ابن عثيمين pic.twitter.com/CB6jz2owJC December 25, 2023

وأكد أن أخطر ما يكون على الإنسان هو عمل القلب، مشيرًا إلى أن الرجل ليعمل مدة طويلة من عمره بعمل أهل الجنة، ثم يعمل عمل أهل النار في آخر عمره فيدخل النار.