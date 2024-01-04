فيديو نادر.. نصيحة تُكتب بماء الذهب للشيخ بن عثيمين

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، يوجه فيه نصيحة غالية وكلمات تستحق
أن تُسمع بالقلب بعنوان "طهارة القلب".
نصيحة تًكتب بماء الذهب
للشيخ بن عثيمينوقال فضيلة الشيخ في الفيديو المتداول:" إنه ينبغي
للإنسان أن يُطهّر قلبه ويتفقد قلبه ويتعاهده، ويغسله، وينظر في أسباب زيغه".
وأضاف أن على المسلم دومًا أن يتعهد قلبه ويسأل نفسه هل يريد الدنيا أم يريد الآخرة؟ هل يضمر حقدًا أو بغضًا لأحد من المسلمين؟ هل يضمر الموالاة للكافرين؟ إلى غير ذلك من أعمال القلوب.
أخطر ما يكون على الإنسان هو عمل القلبوأكد أن أخطر ما يكون على الإنسان هو عمل القلب، مشيرًا إلى أن الرجل ليعمل
مدة طويلة من عمره بعمل أهل الجنة، ثم يعمل عمل أهل النار في آخر عمره فيدخل النار.
"كلمات تستحق أن تسمعها بقلبك"..— مُتجلِّد! (@llill195) December 25, 2023
ينبغي للأنسان أن يطهر قلبه يتفقد قلبه يتعاهده يغسله ينظر في أسباب زيغه..
بعنوان: طهارة القلب.
أحتاج منك 4دقايق تستمع فيها لهذا المقطع.
إن الرجل ليعمل مدة طويلة من عمره بعمل أهل الجنة ثم يعمل عمل أهل النار في آخر عمر فيدخل النار💔
ابن عثيمين pic.twitter.com/CB6jz2owJC