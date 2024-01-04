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فيديو نادر.. نصيحة تُكتب بماء الذهب للشيخ بن عثيمين

ابن عثيمين
الشيخ بن عثيمين
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، يوجه فيه نصيحة غالية وكلمات تستحق أن تُسمع بالقلب بعنوان "طهارة القلب".اضافة اعلان

نصيحة تًكتب بماء الذهب للشيخ بن عثيمين

وقال فضيلة الشيخ في الفيديو المتداول:" إنه ينبغي للإنسان أن يُطهّر قلبه ويتفقد قلبه ويتعاهده، ويغسله، وينظر في أسباب زيغه".
وأضاف أن على المسلم دومًا أن يتعهد قلبه ويسأل نفسه هل يريد الدنيا أم يريد الآخرة؟ هل يضمر حقدًا أو بغضًا لأحد من المسلمين؟ هل يضمر الموالاة للكافرين؟ إلى غير ذلك من أعمال القلوب.


أخطر ما يكون على الإنسان هو عمل القلب

وأكد أن أخطر ما يكون على الإنسان هو عمل القلب، مشيرًا إلى أن الرجل ليعمل مدة طويلة من عمره بعمل أهل الجنة، ثم يعمل عمل أهل النار في آخر عمره فيدخل النار.

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